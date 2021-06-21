EKOL İLE E-İHRACAT ÇOK DAHA HIZLI VE KOLAY

Havayolu taşımacılığına göre daha az maliyetli, klasik karayolu taşımacılığından ise çok daha hızlı bu hizmet ile Ekol, müşterilerinin ürünlerini Avrupa’nın her noktasındaki son kullanıcılara çok daha az prosedür ile teslim ediyor.

KOBİ’lerin yurt dışında büyümeleri için fırsat

Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz “Ürünlerini e-ticaret platformlarından satışa sunan yerli üreticilere yeni hizmetimiz sayesinde gümrük müşavirine ihtiyaç duymadan, daha az bürokrasiyle en hızlı şekilde yurt dışındaki nihai müşterilerine ulaştırmalarını sağlıyoruz. Bu özelliğiyle e-ihracat hizmetimizin KOBİ’lerimiz için büyük avantaj yaratarak onların büyümelerine katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

Ekol’ün e-ihracat hizmeti; tekstil, aksesuar ve yedek parça gibi sektörlere ticarette kolaylık imkanı sağlıyor.

E-ihracatın sağladığı avantajlar: