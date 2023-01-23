Ekol Cumhuriyet’in 100. Yıl Coşkusunu Kalbinden Logosuna Taşıyor

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize emanet edilen bu kıymetli mirasa sahip çıkmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Güvencemiz olan hukuk, egemenlik, laiklik, demokrasi, eşitlik, hürriyet haklarının büyük fedakârlıklar ve zorluklar neticesinde Cumhuriyet sayesinde elde edilen kazanımlar olduğunu aklımızdan hiç çıkarmıyoruz.” diye belirtildi.