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Ekol Cumhuriyet’in 100. Yıl Coşkusunu Kalbinden Logosuna Taşıyor
Ekol Lojistik, Cumhuriyet’in 100. yılının coşkusunu gururla taşımak için logo kullanımını Ekol 100. yıl özel logosu ile güncelledi.
Lojistik 23.01.2023, 13:06
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize emanet edilen bu kıymetli mirasa sahip çıkmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Güvencemiz olan hukuk, egemenlik, laiklik, demokrasi, eşitlik, hürriyet haklarının büyük fedakârlıklar ve zorluklar neticesinde Cumhuriyet sayesinde elde edilen kazanımlar olduğunu aklımızdan hiç çıkarmıyoruz.” diye belirtildi.