Ekol, Birleşmiş Milletler Yenilenen Küresel İşbirliği İçin CEO Bildirisi’ni imzaladı

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı birincil öncelikleri arasında tutan Ekol, Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi”ni (Statement from Business Leaders for Renewed Global Cooperation) imzalayarak Birleşmiş Milletler’e ve kapsayıcı çok taraflılığa desteğini gösterdi.

Birleşmiş Milletler’in yenilenen küresel işbirliği çağrısına 100’den fazla ülkeden 1.000’in üzerinde CEO destek verdi. Covid-19 salgınının etkilerinin sürdüğü daha önce benzerinin yaşanmadığı bir dönemde iş dünyasının küresel işbirliğinin sağlanmasına yönelik taahhütleri her zamankinden daha önemli hale gelirken, BM bildirisine Türkiye’deki şirketlerden büyük destek geldi. UN Global Compact Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Eylem Platformu tarafından geliştirilen bildiriyi Türkiye’den 45 şirketin CEO’su imzaladı.

BM Genel Kurulu kapsamında 21 Eylül tarihinde düzenlenen BM Özel Sektör Forumu’nda açıklanan ortak bildiriyi imzalayan CEO’lar, Covid-19 sonrası daha iyi bir dünya için şu mesajı verdi:

“Biz iş insanları olarak barış, adalet ve güçlü kurumların, kuruluşlarımızın uzun vadeli devamlılığı için yararlı olduğunu ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin On İlkesi’nin ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın başarının temelini oluşturduğunun farkındayız. Daha iyi bir dünya için birlikteyiz.”