EKOL, “ATA’MIZA AŞKIMIZ ENGEL TANIMAZ” SLOGANIYLA ATA’NIN HUZURUNA ÇIKIYOR

“Ata’mıza aşkımız engel tanımaz” projesi, Ekol’ün içinde bulunulan durum her ne olursa olsun Atatürk’e olan saygı ve minnetinin her koşulda sunulacağı anlayışının bir göstergesi olarak hayat buldu.

10 Kasım’da Atatürk’ün huzuruna çıkmak isteyenlerin önündeki salgının yarattığı engelleri kaldıran mikro site başta Ekol Lojistik çalışanları, müşterileri, tedarikçileri olmak üzere herkese açık.

Oluşturulan filtreler sayesinde Anıtkabir’deymiş gibi çektikleri fotoğrafları siteye yükleyebilen ziyaretçiler aynı zamanda mesajlarını da kendilerini Anıtkabir’de pin’leyerek iletebiliyor. Twitter üzerinden de #atamızaaşkımızengeltanımaz hashtag’ini kullanarak mesajlarını bırakabiliyorlar.