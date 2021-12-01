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Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir: 81 ilden nakliyeci ve yük veren, Yüksis’te bir araya geliyor

Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir, Android, IOS, Web portalı, ofisler ve çağrı merkezi gibi dijital ve fiziksel unsurlarla yük veren firmalara ve bireysel nakliyecilere hizmet veren Dijital Taşımacılık Platformu Yüksis’te Türkiye’nin farklı bölgelerinden tamamı Ege Yurt Lojistik Yetki Belgesine sahip 5.241 aracın (kamyon ve TIR) şu anda sistemi aktif olarak kullandığını aktardı.

Lojistik 01.12.2021, 13:31 01.12.2021, 14:25
Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir: 81 ilden nakliyeci ve yük veren, Yüksis’te bir araya geliyor

Logitrans fuarı bu yıl da Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından lojistik firmalarının katılımıyla ziyaretçilerini ağırladı.  Pandemi nedeniye geçen yıl yapılamayan ve bu yıl 14’ncüsü düzenlenen fuarın katılımcılarından biri de Ege Yurt Lojistik’ti.

Yüksis Dijital Taşımacılık Platformu’nu hayata geçiren Ege Yurt Lojistik, İş Geliştirme Departmanı tarafından geliştirilen dijital platformlarını “araç arayan yük verenler ile yük arayan bireysel nakliyecileri aynı platformda buluşturan %yüzde yüz güvenli bir taşımacılık organizasyonu” sözleriyle tanıttı.

Logitrans fuarında standlarını ziyaret ettiğimiz Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir, Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir “Taşımacılık sektörü ekosisteminin hızlı, esnek, etkin ve ölçülebilir hale gelmesine ve kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yük veren firmalarla bireysel nakliyecileri bir araya getiriyoruz.” dedi.

Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir, 7/24 çağrı merkezi desteği ile hizmet veren Yüksis organizasyonunun temel unsurlarının güvence, profesyonellik ve esneklik olduğunu belirterek “Taşımacılık sektörü ekosisteminin hızlı, esnek, etkin ve ölçülebilir hale gelmesine ve kayıt dışılığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yük veren firmalarla bireysel nakliyecileri bir araya getiriyoruz.” dedi.

Özdemir, dijitalleşmeyle birlikte yük veren ve nakliyeci için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak verimli bir lojistik ekosistemi oluşturmanın bir gereklilik haline geldiğinin altını çizerek “Yüksis’te Türkiye’nin 81 ilinden araç bulunuyor. Yüksis’in nakliyeci sistemine kaydolan tüm araçlar referans araştırmasından geçirilerek tüm evrakları sisteme yüklenen araçlardan oluşuyor. Yük verilen araca ait evrakların tamamının Yüksis üzerinden indirilmesi mümkün. Aynı zamanda bu araçlar taşıdıkları yükler için 100.000₺’ye kadar “Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası” teminatı altında hizmet veriyor.” şeklinde konuştu.

CANLI KONUM TAKİBİ VE TOPLU ARAÇ TALEBİ GİRİŞİ

Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir, Yüksis’in bir özelliğinin de yük veren firmaların, platform üzerinden eşleştirilen yükleri firmaya özel kullanıcı paneli üzerinden anlık olarak takip edebilmeleri olduğunu ve yük verenlerin toplu bir şekilde araç talebi oluşturmasına uygun olarak tasarlandığını sözlerine ekledi. Özdemir, “Hazırlanan Api’ler sayesinde araç talepleri yük verenlerin bilgisayar sistemlerinden eş zamanlı olarak Yüksis’e aktarılabiliyor. Dileyen yük verenler Excel üzerinden de kolaylıkla toplu araç talebi oluşturabiliyor.” dedi.

Ege Yurt Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Özdemir, Yüksis’in diğer özelliklerini ise şöyle sıraladı:

  • Çevre Dostu

Yüksis çevreye saygı felsefesini benimsemiş bir uygulamadır. Temel hedef Yüksis bünyesindeki araçların yüksüz kat ettikleri mesafenin sıfıra indirilmesi ve karbon salınımının sınırlanmasına katkıda bulunmaktır. Yüksis gereksiz ve verimsiz araç hareketinin azaltılmasına büyük katkı sağlamaktadır.

  • Tek Merkezli Evrak Takibi

Yüksis, sefer öncesi ve sonrasında sürücüye ait tüm evrakların web portalı üzerinden takip edilmesini mümkün kılar. Sürücü, araç ve sefere ilişkin evrakların yük verenlere dijital ortamda eksiksiz olarak aktarılması Yüksis güvencesi altına alınmıştır. 

  • Temassız Taşımacılık

Yüksis, pandemi koşullarında bir gereklilik haline gelen temassız taşımacılığa önem vermektedir. Yüksis sayesinde yük verenlerin nakliyeci ve evrak ile olan teması minimuma inmiştir. Yüksis tarafından onaylanmış ve güvence verilmiş tüm araç, sürücü ve sefer evraklarının dijital olarak indirilmesi mümkün hale getirilmiştir.

  • Hızlı Araç Temin İmkânı

Yüksis, yük verenlere 24 saat içerisinde araç temin etme garantisi vermektedir. Yüksis yapay zekâ sistemi yük-araç eşleşmelerini maksimum verimliliğe çıkarmıştır.

  • Vadeli Ödeme Kolaylığı

Yüksis üzerinden gerçekleşen tüm taşımaların ödemeleri Yüksis tarafından peşin olarak yapılmaktadır. Yük verenler ise Yüksis’in 40 güne kadar sağladığı vade imkânlarından yararlanabilmektedir.

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