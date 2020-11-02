Düztaş Lojistik Özel Üretim Scania Araçlarını Teslim Aldı

1995 yılında kurulan ve kısa zamanda Düzce bölgesinin en büyük nakliye firması haline gelen Düztaş Lojistik filosuna kattığı özel üretim 5 adet R450 A4x2LA araçlarını Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı Tırsan’ın Sancaktepe tesislerinde teslim aldı. Firmaya yeni araçları Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya, Tırsan Otomotiv yetkilisi Recep Öndal Demirci tarafından Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Civelek ve Düztaş Lojistik Genel Müdürü Sefa Civelek’e teslim edildi.

“Scania, gücümüze güç katacak”

Kazakistan hattına çalışan en büyük filoya sahip olmasının yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Avrupa hattına da taşımacılık yaptıklarını belirten Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Civelek “Yurt dışında yerleşik kendi ofislerimiz ve güçlü acente ağımız ile tüm Türkiye ve Avrupa’dan Kazakistan, Rusya ve B.D.T ülkelerine taşıma çözümleri sunuyoruz. Düztaş Lojistik, Kazakistan hattında çalışan en büyük tır filosunun sahibi olarak sadece bu filonun işletmecisi değil aynı zamanda en büyük sözleşmeli tır filosu yönetim şirketidir. Bugün filomuza ilk kez Scania araçları ile takviye yapıyoruz. Doğuş Otomotiv güvencesinde, dünya ağır ticari araç sektöründe yakıt tasarrufu, dayanıklılığı, sürüş konforu ve düşük işletme maliyetleri ile kendini kanıtlamış Scania markası ile gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz” açıklamasında bulundu.