Düztaş, Filosunu Scania ile Büyütmeye Devam Ediyor
Düzce merkezli uluslararası nakliye firması Düztaş Lojistik, filosunu Scania ile genişletmeye devam ediyor. Düztaş Lojistik, filosuna 5 adet R500 A4x2LA Düşük Şasili Çekici daha ekledi. Düzce bölgesinin en eski ve köklü uluslararası taşımacılık firmaları arasında yer alan Düztaş Lojistik, Polonya, Macaristan ağırlıkta olmak üzere Avrupa'ya uluslararası taşımacılık yapıyor.
Düztaş Lojistik’e yeni araçları, Scania Samsun bayisi Erçal tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde Erçal Scania Satış Müdürü Muhammet Demir tarafından teslim edildi. Törene Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Civelek, Düztaş Firma Yetkilisi Sefa Civelek ve Düztaş Firma Yetkilisi Raif Civelek’de katıldı.
“Filomuzdaki Scania araçlar yeni yatırım için referans oldu”
Teslimat töreninde bir açıklama yapan Düztaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Civelek, “Geçtiğimiz yıl filomuza ilk Scania araçlarımızı dahil etmiştik. Geçen süre boyunca bu araçlardan yakıt tasarrufu, operasyonel devamlılık, sürüş konforu ve performans anlamında çok memnun kaldık. Geçen sene yaptığımız yatırımdaki doğru karar yeni yatırım kararımızda bizleri tekrar Scania ile buluşturdu.” şeklinde konuştu.