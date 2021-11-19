banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

Dünya pandemiye rağmen Avrasya’nın en büyük lojistik fuarına koştu

Pandemide dünyada gerçekleştirilen ilk uluslararası lojistik organizasyonu olan ‘Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’ 18 ülkeden 122 firmanın katılımıyla 10-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı bu yıl 10.000’e yakın ziyaretçiyi ağırladı. Pandemiye rağmen büyük bir katılım ve yoğun gündemle gerçekleştirilen fuar ile Türkiye, lojistikte Avrasya bölgesindeki stratejik konumunu pekiştirdi.

Lojistik 19.11.2021, 18:12
Dünya pandemiye rağmen Avrasya’nın en büyük lojistik fuarına koştu

EKO MMI Fuarcılık tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen ‘logitrans Transport Lojistik Fuarı’ pandemiye rağmen yoğun katılımla 10-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pandemide dünyada gerçekleştirilen ilk uluslararası lojistik fuarı olan organizasyona 18 ülkeden 122 firma katıldı. 10.000’e yakın ziyaretçinin ağırlandığı fuar, pandemiye rağmen, yoğun temaslar ve konferans gündemi ile uluslararası lojistik ticaret fuarları arasındaki başarısını kanıtladı. Ziyaretçiler, katılımcı firmaların yetkilileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve network imkanı buldu.



Messe Münih ve Eko Fuarcılık ortaklığı olan EKO MMI Fuarcılık’ın İdari Direktörü İlker Altun, Türkiye’nin Avrasya bölgesinde hem bir lojistik üs, hem de bir uluslararası tedarik zinciri üssü olduğuna dikkat çekti. Altun, “Türkiye’nin son yıllarda yaptığı alt yapı yatırımları ile kendi dış ticareti dışında, dünya ticaretinden lojistik alanında da pay almak adına attığı adımlar meyvelerini veriyor. Dünyanın dört bir yanından firmaların katıldığı fuar Türkiye’nin lojistikteki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Pandemide uluslararası lojistik ticaret fuarları arasında fiziksel olarak düzenlenen ilk fuar olan logitrans da başarısını kanıtladı. Zorlu koşullara rağmen lojistik dünyasından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



TİM Başkanı İsmail Gülle fuara ilişkin değerlendirmesinde, logitrans’ın Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olduğunu belirterek, “Fuar, Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde iş ilişkileri kurabilmek için en uygun platform. 2021 Türkiye’nin ihracatı için çok önemli bir yıl. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans, ihracat hedeflerimize ulaşma yolunda büyük önem taşıyor” diye konuştu.



“İş anlaşmaları ve görüşmelerin oranı geçtiğimiz yıllara göre rekor düzeyde”

Fuara katılan Turkish Cargo, Sarp Intermodal, Omsan ve Arkas gibi birçok önemli Türk lojistik hizmet sağlayıcısı, Avrasya üssünün lojistikteki uzmanlığını gösterdi. Fuarda, Almanya ulusal pavyonu ile yine Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya ile İsviçre ve Hollanda’dan katılan toplam 33 firma yoğun iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Messe Münih Transport Lojistik Fuar Yöneticisi Dr. Robert Schönberger fuar hakkında şu değerlendirmede bulundu: "İki yıl önce düzenlenen fuarla kıyaslandığında, uluslararası katılımcı sayısında bir azalma görülüyor. Bu da pandemi nedeniyle Asya ve deniz aşırı ülkelerden uluslararası katılımcıların fuarda yer almamasından kaynaklanıyor. Somut iş anlaşmaları ve görüşmelerin oranı ise geçtiğimiz yıllara göre rekor düzeyde. Bu nedenle, fuarın başarılı olduğunu ve fuar takviminde kalıcı bir yeri olduğunu düşünüyoruz."



Üç günde dokuz farklı oturum gerçekleştirildi

Oldukça zengin bir konferans programına sahip olan fuarda özellikle dijitalleşme, özel demiryolu taşımacılığı oturumu dahil intermodal lojistik zincirleri ve hava kargo sektöründe kadınların yeri gibi konulara odaklanıldı.



Fuara katılan Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay ise fuarla ilgili, "Özellikle evden çalışma dönemlerinde kişisel temasın ne kadar önemli olduğunu gördük. Proje planlamaları kapsamında Doğu Avrupa'ya kombine taşımacılığına, İpek Yolu taşımacılığına ve her zaman birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. logitrans'ta sektörle buluşmak herkesin birbiriyle daha iyi anlaşmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.



logitrans fuarı, 2022 yılında 16-18 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6