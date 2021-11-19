Dünya pandemiye rağmen Avrasya’nın en büyük lojistik fuarına koştu

EKO MMI Fuarcılık tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen ‘logitrans Transport Lojistik Fuarı’ pandemiye rağmen yoğun katılımla 10-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pandemide dünyada gerçekleştirilen ilk uluslararası lojistik fuarı olan organizasyona 18 ülkeden 122 firma katıldı. 10.000’e yakın ziyaretçinin ağırlandığı fuar, pandemiye rağmen, yoğun temaslar ve konferans gündemi ile uluslararası lojistik ticaret fuarları arasındaki başarısını kanıtladı. Ziyaretçiler, katılımcı firmaların yetkilileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunma, yatırım fırsatlarını değerlendirme ve network imkanı buldu.





Messe Münih ve Eko Fuarcılık ortaklığı olan EKO MMI Fuarcılık’ın İdari Direktörü İlker Altun, Türkiye’nin Avrasya bölgesinde hem bir lojistik üs, hem de bir uluslararası tedarik zinciri üssü olduğuna dikkat çekti. Altun, “Türkiye’nin son yıllarda yaptığı alt yapı yatırımları ile kendi dış ticareti dışında, dünya ticaretinden lojistik alanında da pay almak adına attığı adımlar meyvelerini veriyor. Dünyanın dört bir yanından firmaların katıldığı fuar Türkiye’nin lojistikteki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Pandemide uluslararası lojistik ticaret fuarları arasında fiziksel olarak düzenlenen ilk fuar olan logitrans da başarısını kanıtladı. Zorlu koşullara rağmen lojistik dünyasından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.





TİM Başkanı İsmail Gülle fuara ilişkin değerlendirmesinde, logitrans’ın Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olduğunu belirterek, “Fuar, Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde iş ilişkileri kurabilmek için en uygun platform. 2021 Türkiye’nin ihracatı için çok önemli bir yıl. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans, ihracat hedeflerimize ulaşma yolunda büyük önem taşıyor” diye konuştu.





“İş anlaşmaları ve görüşmelerin oranı geçtiğimiz yıllara göre rekor düzeyde”



Fuara katılan Turkish Cargo, Sarp Intermodal, Omsan ve Arkas gibi birçok önemli Türk lojistik hizmet sağlayıcısı, Avrasya üssünün lojistikteki uzmanlığını gösterdi. Fuarda, Almanya ulusal pavyonu ile yine Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya ile İsviçre ve Hollanda’dan katılan toplam 33 firma yoğun iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Messe Münih Transport Lojistik Fuar Yöneticisi Dr. Robert Schönberger fuar hakkında şu değerlendirmede bulundu: "İki yıl önce düzenlenen fuarla kıyaslandığında, uluslararası katılımcı sayısında bir azalma görülüyor. Bu da pandemi nedeniyle Asya ve deniz aşırı ülkelerden uluslararası katılımcıların fuarda yer almamasından kaynaklanıyor. Somut iş anlaşmaları ve görüşmelerin oranı ise geçtiğimiz yıllara göre rekor düzeyde. Bu nedenle, fuarın başarılı olduğunu ve fuar takviminde kalıcı bir yeri olduğunu düşünüyoruz."





Üç günde dokuz farklı oturum gerçekleştirildi



Oldukça zengin bir konferans programına sahip olan fuarda özellikle dijitalleşme, özel demiryolu taşımacılığı oturumu dahil intermodal lojistik zincirleri ve hava kargo sektöründe kadınların yeri gibi konulara odaklanıldı.







Fuara katılan Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay ise fuarla ilgili, "Özellikle evden çalışma dönemlerinde kişisel temasın ne kadar önemli olduğunu gördük. Proje planlamaları kapsamında Doğu Avrupa'ya kombine taşımacılığına, İpek Yolu taşımacılığına ve her zaman birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. logitrans'ta sektörle buluşmak herkesin birbiriyle daha iyi anlaşmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.





logitrans fuarı, 2022 yılında 16-18 Kasım tarihleri arasında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.