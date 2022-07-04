Dünya Kimya Devi Dow’dan Alışan Lojistik’e Ödül

Dünya kimya devi Dow Chemical Europe’un her yıl depolama, terminal ve lojistik sektörlerindeki iş ortaklarının hizmet, güvenlik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarındaki üstün katkılarını değerlendirdiği 4STAR etkinliğine bu yıl Alışan Lojistik damgası vuruldu. Dow markasının tedarik zincirinin sorunsuz işleyebilmesine en fazla katkı sunan iş ortaklarının değerlendirildiği etkinlikte Alışan Lojistik, hem Depolama hem de Taşıma kategorisinde iki altın ödüle layık görüldü.

Terneuzen’da gerçekleşen törende ödülü Alışan Lojistik adına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan ile Dow Operasyonları ve Kontrat Yöneticisi Seda Sebin teslim aldı. Damla Alışan, söz konusu ödülün uluslararası markalara uluslararası standartlarda hizmet sunmaya alışkın olan şirketleri için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Ödülü, hizmet kalitelerinin çıtasını her gün daha fazla yukarıya taşıyan 1500’ü aşkın çalışanlarına ithaf ettiğini sözlerine ekleyen Alışan, Dow tarafından hizmet, güvenlik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında öne çıkan çalışma ve projelerin devam edeceğini ve yatırımlarını bu yıl da bu başlıklarda devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte “İş Yerinde Sürdürülebilirlik ve Kapsayıcılık” konulu sunumuyla da dikkat çeken Damla Alışan, depolama, yönetim, nakliye iş birimlerinden örnekler vererek şirket içindeki kadın çalışan oranlarına vurgu yaptı ve kadınların iş hayatında daha aktif rol üstlenmesi ile kazanımların artacağını belirtti. Alışan “Biz sektörde kız kardeşim ile beraber babamdan bir bayrak üstlendik. 27 sene önce erkek egemen bir sektörde var olmanın zorlukları ve önyargıları ile başladığımız noktadan bugüne kadar şirketimizde el birliği ile cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık sağladık. Bu stratejileri olan şirketlerin verimliliği olduğuna inandık. Bunu sağlamaya da devam edeceğiz” dedi.