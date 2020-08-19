Doka yönetim kurulu toplantısı Rize’de yapıldı

Hayati Akbaş

ORDU - Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA)'nın yönetim kurulu toplantısı, Dönem Başkanı Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında Rize’de gerçekleştirildi.

Rize’de özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen DOKA yönetim kurulu toplantısının açılışını yapan Dönem Başkanı Vali Tuncay Sonel, gündem maddelerine ilişkin bilgiler verdi.

DOKA yönetim kurulu toplantısının ülkemize, bölgemize ve illerimize hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Sonel, Türkiye’nin her bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kalkınma Ajansları eliyle çok güzel projeler yürütüldüğünü söyledi.

DOKA tarafından 2020 yılında yürütülecek olan Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısına Yönelik Mali Destek Programlarına ilişkin sonuçların değerlendirildiği toplantıda; toplam 49 projenin desteklenerek eş finansmanla birlikte 30 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımın bölgede harekete geçirileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, bu yıl içinde özel sektöre yönelik, özellikle ihracata dönük yüksek katma değerli ürünlerin üretimi konularında uygulamaya geçirilmesi planlanan destek programı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Rize Valisi Kemal Çeber de, DOKA toplantısının Rize’de düzenlemesinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görüşülen konuların ve alınan kararların bölge illerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dönem Başkanı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Artvin İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katıldı.