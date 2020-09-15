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Doğan Taşımacılık, Scania ile Büyümeye devam ediyor

Scania, filolara güç katmaya devam ediyor. İstanbul merkezli Doğan Taşımacılık, Scania çekicilerden oluşan filosuna 6 adet R450 A4x2LB daha kattı. Doğan Taşımacılık’a yeni araçları firmanın tesislerinde Scania yetkilileri tarafından teslim edildi.

Lojistik 15.09.2020, 13:20
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Doğan Taşımacılık, Scania ile Büyümeye devam ediyor

“Scania en önemli referansımız”

Filosundaki Scania sayısını 16’ya çıkartan Doğan Taşımacılık firma yetkilisi Yılmaz Doğan, “Başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine taşımacılık yapıyoruz. Filomuzda 10 adet Scania bulunuyordu. Yeni araç alımı gündemimize geldiğinde kullandığımız Scania araçların üstün performansı referans oldu ve Scania ile devam etme kararı aldık. Yeni araçlarımız da Avrupa’ya çalışacak. Dağıtım ağımızı genişletme planlarımız doğrultusunda yeni Scania araçlarımız bize motivasyon sağlayacak. Başta Doğuş Otomotiv Scania yetkilileri olmak üzere bu süreçte daima yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu..

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