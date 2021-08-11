Dmed Diyaliz Hizmetleri’nin 24 adet Mercedes-Benz Sprinter siparişi teslim edildi

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Antalya, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Kırşehir illerinde, diyaliz hasta taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Dmed Diyaliz Hizmetleri, Mercedes-Benz yıldızlı araçları filosuna ekledi. Dmed Diyaliz Hizmetleri, gerçekleştirdiği 24 adetlik Mercedes-Benz Sprinter Minibüs alımı ile filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 40’a çıkardı.

Mercedes-Benz Bayii Koluman Tarsus ve Koluman İstanbul’un satışını gerçekleştirdiği araçların teslimat töreni, Koluman İstanbul (Samandıra)’da gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Koluman Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Türkay Saltık, Koluman Tarsus Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Altuğ Şakaklı ve Koluman İstanbul Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ezgi Yıldız, araçları Dmed Diyaliz Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Gürbüz’e teslim ettiler.

Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: “2020 yılında segmentinin en çok tercih edilen aracı olan Sprinter, 2021 yılında da yolcu taşımacılığında konfor ve güvenlik arayanların tercihi olmayı sürdürüyor. Tüm müşterilerimize, kişiye özel olarak sunduğumuz finansman koşulları ve üstün satış sonrası hizmetlerimizle sürdürülebilir bir iş ortağı oluyoruz. Filosunu Mercedes-Benz Sprinter ile gençleştiren Dmed Diyaliz Hizmetleri’nin yeni araçlarının şirketlerine hayırlı olmasını diliyor, tüm Koluman Tarsus ve Koluman İstanbul çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Dmed Diyaliz Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emrah Gürbüz: “Şirketimiz, başta büyükşehirler olmak üzere ülkemizin çeşitli illerinde diyaliz hasta taşımacılığı alanında faaliyetini sürdürüyor. Takas desteği haricinde Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu avantajlı kredi sayesinde tek seferde 24 adet aracı bünyemize katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yeni Mercedes-Benz Sprinter araçlar ile müşterilerimize en iyi, kaliteli ve konforlu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başta Mercedes-Benz yetkilileri olmak üzere Koluman Tarsus ve Koluman İstanbul yöneticileri ve bu alımı gerçekleştirmemizde uygun kredi imkânları sağlayan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi sunuyor, araçlarımızın hem şirketimize hem de Mercedes-Benz ailesine hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 10+1’den 22+1 kişiye kadar farklı seçenekler

Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 10+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’de hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’in 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth ara yüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’de arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’de ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Yeni Mercedes-Benz Sprinter, güvenlik alanında yüksek standartlar sunuyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya cam silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.