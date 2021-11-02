DKV’nin tek kutu kolaylığı artık İsviçre’yi de kapsıyor

Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility, İsviçre’deki ücretli yol ödemelerinin artık DKV Box Europe ile yapılabileceğini açıkladı. DKV’nin Avrupa ülkelerinde tek kutu ile hızlı ve kolay geçiş imkânı sunan DKV Box Europe adlı kutusu İsviçre’nin bütün ücretli yol şebekelerini kapsıyor.

‘İş verimliliğini artıran güvenilir çözüm’

DKV Mobility Ücretli Yol Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“DKV Mobility’nin amacı Avrupa boyunca tedarik zincirinin işleyişini kolaylaştırmak üzere bütün yolları açmaktır. Şimdi İsviçre’nin DKV Box Europe kullanımına hazır olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Kutumuz güvenilirlik ve kolaylık sunuyor. Kamyon filosu bulunan müşterilerimiz için güvenilir bir çözüm olmasının yanı sıra iş verimliliği de sağlıyor.”

İsviçre’nin de katılımıyla DKV Box Europe artık Avrupa’nın 11 ülkesinde bulunan 14 ücretli yol sisteminde hizmet veriyor. Bu ülke ve bölgeler şöyle sıralanıyor: Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz, Bulgaristan, İtalya, Macaristan, Polonya ve İsviçre’nin yanı sıra Warnow Geçidi, Herren Tüneli ve Liefkenshoek Tüneli.

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