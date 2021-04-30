DKV’NİN İSPANYA’DAKİ TEDARİK AĞI 4 BİN 500 İSTASYONA ULAŞTI

Mobilite hizmetleri sunucusu DKV Euro Service, İspanya’daki tedarik ağını Cepsa markalı 704 servis istasyonunun katılımıyla genişletti.

Kamyonlara hizmet sunmaya uygun olan Cepsa markalı istasyonların 44’ü Akdeniz sahili ve Portekiz sınırı boyunca uzanan yollar ve Fransa sınırına yakın Irún ve La Jonquera trafik merkezleri gibi en önemli transit rotalar üzerinde yer alıyor. Geriye kalan 660 istasyon ise filolara hizmet verecek kapasiteye sahip ve kentsel bölgelerde bulunuyor.

Cepsa servis istasyonlarının katılımıyla DKV’nin İspanya’daki tedarik ağı yaklaşık 4.500 istasyona çıktı.

Yüksek kaliteli ürün ve hizmet çeşitliliği

"Cepsa istasyonlarının ağımıza katılımıyla çok mutlu olduk” diyen DKV Mobility Yakıt, Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer şöyle devam etti: "Cepsa taşımacılıktaki yüksek kaliteli yakıt çözümleriyle ve istasyonlarındaki ürün ve hizmet çeşitliliğiyle iyi biliniyor. Hem kamyonlar hem de filolar için stratejik olarak iyi konumlandırılmış hizmetler sunuyor.”

Cepsa Profesyonel Segment Satışlar ve Ödeme Araçları Başkanı Javier López-Aranguren ise şunları söyledi: “Avrupa’da profesyonel müşteriler için ödeme yöntemleri alanında ana oyunculardan biri olan DKV ve Cepsa arasında kurulan bu ortaklıktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Artık DKV kartına sahip olan müşterilere de sunabildiğimiz en iyi hizmeti vermeye devam ederek İspanya’da DKV ile uzun vadeli bir iş birliğini sürdürmek istiyoruz.”

Büyük kapasiteli pompalar, park yerleri ve daha fazlası

DKV, Cepsa ile kurduğu ortaklık sayesinde İspanya’daki müşterilerine artık daha da cazip bir tedarik ağı sunabiliyor. Cepsa’nın servis istasyonları nakliye sektörünün profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. Bu istasyonlar park yeri, daha hızlı servis için büyük kapasiteli pompalar gibi temel hizmetlere sahipler. Ayrıca yüksek kaliteli yakıt ürünleri ve dinlenmek için mola verilebilen mekânlar sunuyorlar. Ulusal veya uluslararası düzeyde, nakliyeciler veya ticari araç filo işletmecileri bu hizmetlerden yararlanıyor. Tedarik ağına katılan Cepsa istasyonları aktif durumdalar ve yerleri DKV APP uygulaması ile serbest rota planlayıcısı DKV MAPS üzerinden bulunabilir.