DKVmobility’den dijitalleşmede yeni adım: dkv analytics

portalı DKV COCKPIT’in bir parçası olan DKV Analytics sahip olduğu çok sayıda fonksiyonla DKV Mobility müşterilerinin kendileriyle ilgili verileri incelemesini sağlıyor. Kolay kullanılabilen DKV Analytics sayesinde müşteri yakıt alma ve elektrik yükleme süreçleri, geçiş ücreti ödemeleri, araç hizmetlerinin kullanımı ve karbondioksit salımı gibi pek çok verisini izleyebiliyor. Veriler bireysel ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenebiliyor ve bütün ilgili maliyet kalemlerinin ayrıntılı bir listesi görülebiliyor. Bu şekilde seçilen veriyi daha kapsamlı analizlerden geçirmek de mümkün oluyor.

‘Maliyet yönetiminde uçtan uca bir çözüm’

Yeni hizmeti değerlendiren DKV Mobility Dijital Başkanı Till Kreiler şöyle konuştu:

“Geçen yıl boyunca maliyet yönetimleri konusunda müşterilerimize uçtan uca bir çözümü nasıl sunabileceğimizi araştırmak için onlardan geri bildirimler aldık. Müşterilerimizle birlikte çalışarak DKV Analytics’i geliştirdik ve geri bildirimlere dayalı yeni özellikler sunduk. DKV Analytics hizmetlerimizle bağlantılı hızlı ve aynı zamanda derin bir analizi mümkün kılıyor. Biz mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaşatmaya büyük önem veriyoruz ve bu hizmeti uygulamaya geçmeden önce yaptığımız testlerde kullanıcıların onu sezgisel bir rahatlıkla hemen kullanabilmelerinden mutluluk duyduk.”

DKV Analytics’in temel unsurlarından birini kapsamlı bir inceleme amacıyla ihtiyaca uygun olarak düzenlenebilen gösterge paneli oluşturuyor. Kullanıcılar istedikleri zaman dilimine göre gösterge panellerini seçip düzenleyebiliyor ve verilerini doğrudan bir özet halinde görebiliyor. DKV Mobility müşterileri bunun da ötesine geçerek bütün ilgili maliyet kalemleriyle ilgili harcamaları inceleyebiliyor, arama ve filtreleme özelliklerini kullanabiliyor, görüntüyü ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor ve istedikleri gibi düzenledikleri veriyi paylaşabiliyorlar.