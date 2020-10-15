DKV’DEN SEKTÖRDE BİR İLK DAHA: TÜM FERİBOT HATLARINA TEK NOKTADAN REZERVASYON KOLAYLIĞI

DKV Euro Service, uluslararası taşımacılık sektörü için çok önemli yeni bir uygulamayı daha hizmete sundu. Nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri olan DKV, önde gelen uluslararası feribot acentelerinden Freightlink’le yaptığı iş birliği ile birlikte, nakliyecilere tüm Avrupa’daki feribot hatları için tek noktadan online rezervasyon hizmeti de sunmaya başladı.

Basit prosedür, uygun fiyatlar

Sektörde sadece DKV tarafından sunulan bu hizmet, DKV müşteri sayfası üzerinden erişilen Feribot Rezervasyon Portalı ile sağlanıyor. Portal üzerinden basit prosedür ve uygun fiyatlar ile 12 dilde kolay online rezervasyon yaparak, DKV Card avantajlarıyla hızlı ödeme gerçekleştirmek mümkün.

Tüm Avrupa feribot hatları tek noktada

Avrupa’daki 1000’den fazla hattı tek bir noktada buluşturan DKV Feribot Rezervasyon Portalı, ihtiyaca yönelik olarak alternatif hatlar hakkında bilgi ve hızlı fiyat karşılaştırması imkânı da sunuyor. Rezervasyonlarda ücretsiz iptal ve değişim yapılabilen portal üzerinden özel yüklerin taşınmasına yönelik hızlı fiyat teklifi ve alanında uzman ekipten bilgilendirme desteği alınabiliyor. Yük çeşidi ne olursa olsun firmaya özel çözümler sunulan portal üzerinden, ürün teslimatı için gerekli karmaşık rezervasyon işlemleri için destek almak da mümkün. Bu hizmet kapsamında, ayrıca uluslararası taşımacılara haftanın 7 günü erişilebilir yardım hattından hızlı destek sağlanıyor.