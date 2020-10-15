DKV’DEN SEKTÖRDE BİR İLK DAHA: TÜM FERİBOT HATLARINA TEK NOKTADAN REZERVASYON KOLAYLIĞI
DKV, Avrupa’daki tüm feribot hatları için tek noktadan online rezervasyon hizmeti sunmaya başladı. Sektörde sadece DKV tarafından sunulan bu hizmet sayesinde, basit prosedür ve uygun fiyatlar ile alternatifleri karşılaştırmak, online rezervasyon ve DKV Card avantajlarıyla ödeme yapmak mümkün.
DKV Euro Service, uluslararası taşımacılık sektörü için çok önemli yeni bir uygulamayı daha hizmete sundu. Nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri olan DKV, önde gelen uluslararası feribot acentelerinden Freightlink’le yaptığı iş birliği ile birlikte, nakliyecilere tüm Avrupa’daki feribot hatları için tek noktadan online rezervasyon hizmeti de sunmaya başladı.
Basit prosedür, uygun fiyatlar
Sektörde sadece DKV tarafından sunulan bu hizmet, DKV müşteri sayfası üzerinden erişilen Feribot Rezervasyon Portalı ile sağlanıyor. Portal üzerinden basit prosedür ve uygun fiyatlar ile 12 dilde kolay online rezervasyon yaparak, DKV Card avantajlarıyla hızlı ödeme gerçekleştirmek mümkün.
Tüm Avrupa feribot hatları tek noktada
Avrupa’daki 1000’den fazla hattı tek bir noktada buluşturan DKV Feribot Rezervasyon Portalı, ihtiyaca yönelik olarak alternatif hatlar hakkında bilgi ve hızlı fiyat karşılaştırması imkânı da sunuyor. Rezervasyonlarda ücretsiz iptal ve değişim yapılabilen portal üzerinden özel yüklerin taşınmasına yönelik hızlı fiyat teklifi ve alanında uzman ekipten bilgilendirme desteği alınabiliyor. Yük çeşidi ne olursa olsun firmaya özel çözümler sunulan portal üzerinden, ürün teslimatı için gerekli karmaşık rezervasyon işlemleri için destek almak da mümkün. Bu hizmet kapsamında, ayrıca uluslararası taşımacılara haftanın 7 günü erişilebilir yardım hattından hızlı destek sağlanıyor.
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2