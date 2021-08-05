DKV’DEN ÖNEMLİ KAMPANYA: DKV LIVE’I 3 AY DENEMEK ÜCRETSİZ

Uluslararası taşımacılıkta nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri DKV Euro Service, nakliyecilere sunduğu yeni kolaylık olan DKV Live kutusu için önemli bir kampanya başlattı.

Kampanya dâhilinde nakliyeciler DKV Live’ı üç ay boyunca ücretsiz deneyebilecekler. Montaj ücretinin de alınmayacağı kampanya, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Dijital asistan ile operasyonel kolaylık

DKV Live ile anlık veri aktarımları sağlayan telematik sistem uygulamalarında yeni bir sayfa açan DKV Euro Service, hizmete sunduğu DKV Live portalı ile lojistik süreçlerinde önemli ölçüde operasyonel kolaylık sağlıyor.

DKV Live portalı, sürücünün araç kullanma ve dinlenme zamanlarına uygun şekilde, araç takip ve izleme, tahmini varış süresinin belirlenmesi, yakıt alım istasyonlarının planlanması gibi hizmetleri sunuyor. Aynı zamanda sürücü için en etkin rotayı belirlerken, aracın doluluk durumu ve özel indirimler sunan yakıt istasyonları gibi etkenleri de değerlendiriyor.

Böylece bütçenin en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı bir planlama kolaylıkla yapılabiliyor. Küçük ebatlı DKV Live kutusunun filo yönetim arayüzüne (FMS) bağlanması ile sistemin ayrıcalıklarından yararlanılabiliyor.