DKV’DEN NAKLİYECİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN YENİLİK: DKV LIVE

Uluslararası taşımacılıkta nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri olan DKV Euro Service, uluslararası taşımacılık faaliyetleri yürüten nakliyeciler için yeni bir kolaylığı hayata geçirdi. Böylece anlık veri aktarımları sağlayan telematik sistem uygulamalarında yeni bir sayfa açan DKV, hizmete sunduğu DKV Live portalı ile lojistik süreçlerinde önemli ölçüde operasyonel kolaylık sağlayacak.

DKV Live portalı, sürücünün araç kullanma ve dinlenme zamanlarına uygun şekilde, araç takip ve izleme, tahmini varış süresinin belirlenmesi, yakıt alım istasyonlarının planlanması gibi hizmetleri sunuyor. Aynı zamanda sürücü için en etkin rotayı belirlerken, aracın doluluk durumu ve özel indirimler sunan yakıt istasyonları gibi etkenleri de değerlendiriyor.

Böylece bütçenin en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı bir planlama kolaylıkla yapılabiliyor. Küçük ebatlı DKV Live kutusunun filo yönetim arayüzüne (FM) bağlanması ile sistemin ayrıcalıklarından yararlanılabiliyor.

Bu yeni gelişmeyi değerlendiren DKV Mobility Services CEO’su Marco van Kalleveen şunları söyledi: “Bugün binek araçlarda standart olan dijital çözümler DKV LIVE ile ticari araçlar ve taşımacılık sektörü için de uygulanır hale geliyor. Artık teslimatların ve araç filosunun gerçek zamanlı olarak takibi daha kolay olacak. Tahmini varış zamanının tam olarak önceden bilinmesi teslimat işinin şeffaflığını önemli ölçüde artırabilecek, maliyetleri ve karbondioksit salınımını azaltacak.”