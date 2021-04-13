DKV’DEN İTALYA’DA DA TEK KUTU İLE GEÇİŞ KOLAYLIĞI

Uluslararası taşımacılık sektörüne nakitsiz yol yardım hizmetleri sunan ve Avrupa’da pazar lideri olan DKV Euro Service, Avrupa’daki bütün önemli paralı yolların ücretlerinin tek kutu ile kolayca ve hızla ödenebilmesi için tasarlanan DKV Box Europe kutusunun artık İtalya’da da geçerli olduğunu duyurdu.

İtalya’da 6,600 kilometrelik otoyolda geçerli

Böylece DKV, İtalya’da EETS (Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti) sistemine uygun bir otoyol kutusu sunan ülke dışından sertifikalı ilk şirket oldu. Başarılı bir deneme döneminin ardından İtalyan otoyol işletmecileri 3,5 tonun üstündeki kamyon ve otobüsler için DKV BOX EUROPE kullanımını onayladılar. İtalya Ücretli Otoyol Operatörleri Derneği’nin (AISCAT) yol sistemi yaklaşık 6,600 kilometre uzunluğundaki otoyolu kapsıyor.

Tek kutu kolaylığı Avrupa’da 12 geçiş sistemini kapsıyor

DKV BOX EUROPE kutusu İtalya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz, Macaristan, Warnow Geçişi, Herren Tüneli ve Liefkenshoektunnel’den duraksamadan, nakitsiz geçiş yapmak için yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Böylece DKV’nin tek kutu kolaylığı Avrupa’da on iki paralı geçiş sistemini kapsamış oldu. Sadece İtalya’da kullanılan DKV BOX ITALIA kutusu ise şubat ayı başında onay almıştı.

Lejeune: ‘İtalya’da ilk hizmet sunucu olmaktan gururluyuz’

DKV Euro Service Otoyol Sistemleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune, bu gelişmeye ilişkin

kuzey-güney trafiğinde çok önemli bir geçiş ülkesi. Bu nedenle, uluslararası yolculuk yapan müşterilerimize İtalya için uygun bir geçiş çözümü sağlayan ilk hizmet sunucu olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Otomatik ödeme sırasında, şeritlerin üzerindeki işaretler sürücüye DKV BOX EUROPE kullanılan şeridin hangisi olduğunu gösterecek. DKV BOX EUROPE yakın bir gelecekte İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinde de kullanılacak.