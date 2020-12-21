DKV’DEN FAS’TA OTOMATİK GEÇİŞ KOLAYLIĞI

DKV Euro Service müşterileri artık ön ödemeli TAG JAWAZ geçiş kutusu ile Fas’taki ücretli yollardan nakit kullanmaksızın, hızlı ve kolay geçiş yapabilecek. Bu konuda DKV Euro Service ile TAGS dağıtıcısı Afriquia SMDC şirketi arasında bir sözleşme imzalandı.

DKV müşterileri, paralı yol ağının uzunluğu 1.750 kilometreyi bulan Fas’ta otomatik geçiş yapabilmek için geçiş kutularını, ana yol güzergâhı üzerinde bulunan 40 satış noktası ve benzin istasyonundan temin edebiliyorlar. Bu geçiş kutusu sayesinde, ödeme kuyruklarına takılmaksızın, otomatik geçiş hatlarını kullanarak hızlı ve kolay geçiş yapabiliyorlar.

Jérôme Lejeune: ‘Gururluyuz’

DKV Euro Service Geçiş Ücretleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Şirketimizin tarihinde ilk kez müşterilerimize Afrika kıtasında otoyol hizmeti sunabildiğimiz için gurur duyuyoruz. Böylece ‘Fas İyi Ulaşım Otoyol Ağını’ giderek daha fazla kullanan Avrupalı ve Afrikalı müşterilerimize hizmet sunacağız. DKV’nin yakıt işinde Afriquia SMDC şirketiyle uzun vadeli iş ortaklığı bulunuyor. Sunduğumuz otomatik geçiş çözümüyle bu ortaklığımızın otoyol ödemeleri için de devam edecek olmasından mutluyuz.”

Afriquia SMDC CEO’su Said Elbaghdadi ise şöyle konuştu: “Fas’ta benzin ve mazot dağıtımının lideri olarak DKV ile iş ortaklığımızın benzin istasyonlarında yakıt ikmali yapmanın ötesine geçmesinden büyük mutluluk duyduk. DKV müşterilerine TAGS geçiş kutusu temin etme ve kutu için ödemeyi tahsil etme hizmeti sunmak, yakıt temininden sonra tek hizmet sunucu ile müşteri memnuniyetini azami düzeye çıkarma yolunda atılan doğal bir adımdır.”

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