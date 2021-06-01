DKV’DEN ESTONYA, LİTVANYA VE POLONYA’DA ÖNEMLİ SATIN ALMALAR

Dünyanın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility, iddialı büyüme stratejisini hayata geçirmeye devam ediyor. DKV Mobility, yakıt kartlarındaki uzmanlıklarıyla tanınan ve kapsamlı yakıt çözümleri sunan üç lider şirketi satın aldı. Port One Estonya, Port One Polonya ve Litvanya State Port Group şirketlerini bünyesine katan DKV Mobility böylece Baltık ülkeleri ve Polonya’daki pazar payını ve müşteri tabanını daha da güçlendirdi.

‘İddialı hedeflerimize ulaşmakta bize yardımcı olacaklar’

Satın almalara ilişkin bir açıklama yapan DKV Mobility CEO’su Marco van Kalleveen şunları söyledi: “Port One Estonya, State Port Group Litvanya ve Port One Polonya şirketlerine DKV Mobility Grubu’na hoş geldiniz demekten büyük onur duyuyoruz. Son derece profesyonel, yetkin ve köklü olan bu şirketler iddialı hedeflerimize ulaşmakta bize yardımcı olacaklar.”

Port One Estonya, Litvanya State Port Group ve Port One Polonya şirketlerinin kurucularından Teet Järvekülg ise, “Önümüzdeki adımları atmayı ve birlikte büyüme sürecini başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. DKV Mobility Grubu’nun üyesi olmak mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin piyasadaki en iyi ürünlere, hizmetlere ve bilgiye erişimlerini mümkün kılacak. Bu anlaşma aynı zamanda çalıştığımız ülkelerdeki ekiplerimizin uzun vadeli olarak yaptıkları işin takdir edildiğini de göstermektedir.” dedi.

Taraflar anlaşmayla ilgili başka ayrıntı açıklamamak konusunda anlaştı.