DKV, YENİ ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ PORTALINI HİZMETE SUNDU

Mobilite hizmetleri sunan DKV Mobility’nin yeni çevrimiçi müşteri portalı faaliyete geçti. DKV müşterileri artık kart ürünlerini çevrimiçi olarak sipariş edebilecek ve kartlarını dijital olarak yönetebilecek. Yakıt kullanımı ve hizmet kartlarıyla ilgili bilgiler otomatik bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak portala aktarılıyor.

‘Bütün otoyol ürünlerimizin yönetimini dijitalleştireceğiz’

DKV Mobility Enerji ve Araç Servisleri Genel Müdürü Sven Mehringer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni portalımızla müşterilerimize kart ürünlerinin kullanımında daha fazla kontrol ve gerçek zamanlı şeffaflık sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

DKV Mobility Otoyol Sistemleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune ise, “Önümüzdeki dönemde müşteri portalımızın işlevlerini sürekli olarak artırmaya devam edeceğiz ve bütün otoyol ürünlerimizin yönetimini dijitalleştireceğiz” ifadesini kullandı.