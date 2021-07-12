DKV, Smart Diesel Grubu’nu satın aldı

Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility, Smart Diesel and Tax Refund (Smart Diesel Grubu) şirketini satın alma sürecini başarıyla tamamladı. Romanyalı yetkililer satın alma için Nisan ayında onay vermişti. Romanya’da kapsamlı yakıt ve vergi iadesi çözümleri sunan Smart Diesel Grubu ile güçlerini birleştiren DKV Mobility pazardaki varlığını güçlendirirken, Doğu Avrupa pazarındaki müşteri tabanını da büyüttü.

‘Rekabet gücümüzü artıracağız’

DKV Mobility CEO’su Marco van Kalleveen şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu satın alma uzun vadede hem Smart Diesel hem de DKV Mobility için fayda yaratacak. Birbirimizin iş yetkinliklerinden ve değerli deneyimlerinden yararlanarak sektördeki rekabet gücümüzü artıracağız. Satın alma sürecinin başarıyla tamamlanmış olmasından ve pazarda sinerji yaratma hedefiyle ileriye dönük adımlar atabilecek duruma gelmekten mutluluk duyuyoruz.”

Smart Diesel Grubu Genel Müdürü Ovidiu Andries ise, “Bugün DKV Mobility ve Smart Diesel Grubu arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfa açıldı. Müşterilerimiz bu iş birliğinden yeni ve daha cazip ürün ve hizmetler kazanacak. DKV Mobility ile birlikte sektöre daha fazla değer katmak için sabırsızlanıyoruz.”

Taraflar anlaşmayla ilgili başka ayrıntı açıklamamak konusunda anlaşmaya vardı.