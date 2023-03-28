DKV Mobility’nin mobil ödeme kolaylığı şimdi Macaristan’da!

Yol üstü ödemeler ve çözümler konusunda Avrupa’nın şirketten şirkete hizmet veren lider mobilite platformu DKV Mobility Avrupa’daki mobil ödeme ağını genişletiyor. DKV Mobility müşterileri artık Macaristan’daki 45’ten fazla M. Petrol yakıt istasyonunda ödemelerini akıllı telefonları aracılığıyla rahatça yapabiliyorlar. Ödemeyi yaparken kullanılan DKV Mobility mobil uygulamasının DKV APP&GO fonksiyonu sekiz ülkede kullanılabiliyor. Böylece artık TIR ve kamyon sürücüleri M. Petrol istasyonlarında da pompa başında ödeme yapabiliyor.

‘Müşterilerimizi dijital çözümlerimizle destekliyoruz’

DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Verimliliği ve kolaylığı artırmak için müşterilerimiz dijital çözümlere başvuruyor ve biz de onları desteklemek zorundayız. Mobil ödemede M. Petrol ile iş ortaklığı kurarak bu hizmeti Macaristan’dan geçen müşterilerimize de sunma olanağına kavuştuk. Başarılı bir iş ortaklığı olacağına inanıyoruz” dedi.

Perakende Direktörü Mikos Szakszon ise, “Macaristan’daki M. Petrol istasyon ağı sayesinde sürücüler otoyolların büyük çoğunluğunda ve ülkenin her yerinde yakıt istasyonlarına erişebiliyor. DKV Mobility ile iş birliğimizi bir sonraki seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Mobil ödeme fonksiyonu DKV APP&GO servis saatleri içinde personelle hizmet veren istasyonlarda ve geceleyin otomatik yakıt alımlarında kullanılıyor” şeklinde konuştu.

8 ülkede toplam 4 bin istasyonda geçerli

DKV APP&GO ödeme fonksiyonu Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Macaristan, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’da yaklaşık 4.000 yakıt istasyonunda kullanılabiliyor.