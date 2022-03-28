DKV Mobility’nin LNG ağı 300 istasyona ulaştı

DKV Mobility şimdi müşterilerine Avrupa’nın on ülkesinde LNG temin edebilecekleri 300’den fazla istasyon sunuyor. Bu ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya, Fransa, İspanya, Polonya, İsveç ve Finlandiya yer alıyor. Avrupa’daki LNG istasyonlarının üçte ikiden fazlasını ağına katan DKV Mobility böylece müşterilerine markadan bağımsız en büyük LNG ağını sunan şirket oldu.

DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer, bu gelişmeyi değerlendirirken, “LNG istasyonlarının sayısında 300’e ulaşarak sektörümüzde enerji dönüşümüne verdiğimiz güçlü destek kapsamında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık,” dedi.

DKV Mobility alternatif yakıtlara yönelik olarak artan talebi karşılamak için yılda 5.000 yakıt istasyonunu birbirine bağlıyor. Bu ağda LNG, CNG, LPG veya hidrojen gibi alternatif yakıtlar sunan, birden fazla yakıt türü satan istasyonlar da bulunuyor. Alternatif yakıtlara geçişi aktif bir şekilde teşvik eden DKV Mobility’nin kurumsal amacı mobilite sektöründe verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişi desteklemek olarak belirlendi.