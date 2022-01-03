DKV Mobility’den çevre dostu yeni kart!

Avrupa’nın önde gelen mobilite hizmet sunucularından DKV Mobility sektörde bir ilke imza atarak geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat glikolden (PETG) yapılan, çevre dostu yakıt ve ödeme kartını hizmete sokmaya hazırlanıyor. DKV Mobility'nin yeni sürdürülebilir yakıt ve ödeme kartları %90 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor ve yaygın kullanılan PVC kartlara kıyasla %42 daha az CO2 salımına yol açıyor. Çevre dostu yeni kartlar Şubat 2022’de devreye girecek.

‘Müşterilerimize en iyi çevre dostu seçeneği sunuyoruz’

DKV Mobililty Sürdürülebilirlik, Yeni Mobilite ve Kamu İşleri Başkanı Marc Erkens yeni kartla ilgili şunları söyledi:

“Plastik atıklar küresel düzeyde hepimizi ilgilendiren ciddi bir sorun oluşturuyor. Geri dönüştürülmüş PETG kartlarıyla bu çevre sorununa bir çözüm getirirken müşterilerimize de kaliteden ödün vermeden en iyi çevre dostu seçeneği sunmuş oluyoruz.”

DKV, sürdürülebilir gelecek için dönüşüme liderlik ediyor

PVC’nin tersine, geri dönüştürülmüş PETG yaşam döngüsü içinde zararlı maddeler salmıyor. Geri dönüştürülmüş PETG Avrupa’da bilinen ve denetlenen sanayi atık kaynaklarından tedarik ediliyor. Kartlar ısıya ve bükülmeye dayanıklılık açısından gereken tüm testleri başarıyla tamamladı. Yeni sürdürülebilir yakıt ve ödeme kartları, DKV Mobility'nin döngüsel ekonomiyi destekleme yönündeki çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

Yeni kartta kullanılan malzemelerin sağladığı faydalar arasında doğal ve yenilenemeyen hammaddelerin daha az kullanılması, yeni plastiğe olan ihtiyacın azalması ve atıkların tekrar kullanımı yoluyla karbon ayak izinin genel olarak önemli ölçüde iyileştirilmesi yer alıyor. Kartlar Avusturya’da, yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanan bir fabrikada üretiliyor. Yakıt ve ödeme kartlarının üretiminde daha sürdürülebilir malzemeye geçiş DKV Mobility’nin, “mobilitede verimli ve sürdürülebilir gelecek için dönüşümün liderliğini yapmak” amacıyla uyumlu.

DKV Mobility 2023 itibarı ile iklim açısından pozitif bir şirket olmayı ve 2030 yılına kadar filolarındaki CO2 yoğunluğunu 2019’a kıyasla %30 oranında azaltmaları için müşterilerini desteklemeyi amaçlıyor.