DKV Mobility Türkiye Ülke Müdürü Sezer: ‘Amacımız etkin ve sürdürülebilir bir mobilite geleceğine geçişi sağlamak’

Avrupa’nın lider mobilite sunucularından biri olan DKV Mobility’nin Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, düzenlenen yıl sonu değerlendirme basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mobilitenin pandemi döneminde daha da önemli hale geldiğini belirten Sezer, DKV Mobility’nin dijitalleşme ve enerji dönüşümünün zorluklarını karşılamak için yenilikçi ürünler sağlamak üzere daha motive çalıştığını vurguladı:

“Artan ihracatla birlikte Türkiye’de lojistik sektörü önemli ölçüde büyüyor. DKV Mobility olarak sektörün zorlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için inovatif çözümler, yeni ürünler ve ihtiyaca yönelik özel ürün güncellemeleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede nakliyecilerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyoruz.”

Gelecek yıl hizmet ağına Türki Cumhuriyetleri de dahil etmek üzere çalışmalarına hızla devam etiklerini söyleyen Sezer, “2022’de de geniş ürün portföyümüzle nakliyecilerin hayatını kolaylaştırmaya ve mobilite sektörünün geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

DKV BOX Europe ile Avrupa’da 11 ülkenin geçiş ücretleri ödenebilir

Sezer, DKV Mobility’de 2021 yılının en önemli gelişmelerinden bahsederken şunları söyledi: “Avrupa’da tek geçiş kutusu kolaylığı sunan DKV Box Europe ürünümüz bu yıl Türk nakliyeci için çok önemli geçiş noktaları olan Bulgaristan ve Macaristan’da da geçerli olmaya başladı. DKV Box Europe şu an 11 ülkede geçerli: İtalya, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz, Macaristan, Polonya ve İsviçre.”

DKV LIVE ile nakliyeciler boş seferlerden kurtulacak’

Müşterilerinin ihtiyaçlarını her zaman öncelikli gören DKV Mobility’nin nakliyecilerin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak geliştirdiği dijital asistan DKV Live ürünü ile sektörde fark yarattıklarını şu sözlerle ifade ediyor:

“Akıllı teknoloji çözümleri sağlayan DKV Live kutusu ile nakliye şirketlerinin filo ve tank yönetimlerini dijitalleştiriyoruz. Böylece gerçek zamanlı takip ve filonun daha etkin kullanımı mümkün oluyor. Verimliliği artırıyor, yakıt güvenliğini sağlıyor, rekabet potansiyelini yükseltiyor ve sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu kutu ile artık firmalar Avrupa’da yük de bulabiliyor. Avrupa’da en çok kullanılan iki yük platformu ile anlaşmamız bulunuyor. Firmalar bulundukları konumdan yük araması yaparak, yakınlarda veya güzergahta yük varsa teklif verebiliyorlar.”

‘En geniş alternatif yakıt ağını sunuyoruz’

DKV Mobility, bu yıl 2030’a kadar 213 bin sözleşmeli ortağına karbondioksit salınımlarını 2019’a göre yüzde 30 azaltmaları için destek olmayı taahhüt etmişti. DKV’nin 2021 Global Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verdiği bir diğer taahhüdü ise 2023’e kadar iklime olumlu katkıda bulunan bir kurum olmak.

Deniz Çokcoş Sezer, bu hedef doğrultusunda şu anda Avrupa genelinde sayıları 200 bini aşkın elektrikli şarj noktalarını her geçen gün artırdıklarını, sektörün en gelişmiş şarj istasyonu ağlarından biri haline geldiklerini belirtiyor. Ayrıca LNG, CNG, HVO ve R33 gibi alternatif yakıtlar sağlayan istasyonlarının sayısını artırmaya devam ettiklerini sözlerine ekliyor.