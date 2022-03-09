DKV Mobility sürdürülebilirlik performansı ile altın madalyaya değer görüldü

Avrupa’nın önde gelen mobilite hizmetleri sunucularından DKV Mobility, sürdürülebilirlik performansı ile önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilirlik performanslarını derecelendiren dünyanın en güvenilir ve bağımsız kuruluşlarından biri olan EcoVadis, 2021’deki performansı nedeni ile DKV Mobility’e altın madalya verdi. Bu derecelendirme ile DKV Mobility kendi kategorisi olan “Diğer İş Destek Hizmet Faaliyetleri”nde en üstteki %3, EcoVadis tarafından derecelendirilen toplam 85.000’den fazla şirket arasında ise en üstteki %5’lik kesim içinde yer aldı. Yapılan derecelendirme sonucu DKV Mobility notunu geçen seneye kıyasla 22 puan artırırken, madalyasını da bronzdan altına çevirdi.

‘Amacımız mobilitede sürdürülebilirlik dönüşümünün liderliğini yapmak’

DKV Mobility Sürdürülebilirlik, Yeni Mobilite ve Kamu İşleri Başkanı Marc Erkens konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“EcoVadis tarafından değerlendirilen şirketler arasında ilk yüzde 5’e girmekten gurur duyuyoruz. Müşteri çözümlerimize, iş faaliyetlerimize, çalışanlarımızla ilişkilerimize, sosyal çalışmalarımıza, kısaca yaptığımız her şeye sürdürülebilirliği katmayı hedefliyoruz. EcoVadis tarafından verilen altın madalya doğru yolda olduğumuzu ve kurumsal amacımıza bağlı kaldığımızı gösteriyor. Kurumsal amacımız mobilitede verimli ve sürdürülebilir geleceğe yönelik dönüşümün liderliğini yapmaktır.”

EcoVadis derecelendirme yaparken dört alana odaklanıyor: Çevre, çalışan ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik. Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına (Küresel Raporlama İnsiyatifi, BM Global Compact, ISO 26000) dayalı bir metodoloji kullanılıyor. Değerlendirme sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri uzmanlarından oluşan bilimsel bir komite tarafından denetleniyor. Böylece üçüncü taraflardan güvenilir sürdürülebilirlik değerlendirmeleri alınıyor.

2007’de kurulan EcoVadis dünyada şirketler için sürdürülebilirlik derecelendirmesi yapan en büyük kuruluş olarak nitelendiriliyor. Küresel düzeyde 160’tan fazla ülkeden ve 200’den fazla sektörden 85.000’in üstünde şirketin derecelendirmesini yapıyor.