DKV MOBILITY alternatif yakıtlar için OrangeGas ile ortaklık kurdu

Avrupa lider mobilite hizmet sunucusu DKV Mobility ile OrangeGas arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Hollanda merkezli OrangeGas CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz), LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz), HVO (sentetik dizel), Hidrojen ve elektrikli araçlar için şarj çözümlerine odaklanıyor.

Bu anlaşma ile DKV Mobility müşterileri Almanya, Hollanda ve İsveç’te OrangeGas şirketinin 220 istasyonundan yararlanabilecekler. Böylece DKV Mobility’nin Avrupa çapındaki alternatif yakıt ağında yer alan istasyon sayısı 19.500’ü geçti.

DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Avrupa’daki alternatif yakıt ağımızı hızla büyüterek iklim dostu bir mobilite sektörüne geçişi destekliyor ve önemli toplumsal sorunlarımızdan birinin çözümüne katkıda bulunuyoruz. CNG, HVO, Hidrojen, LNG elektrikli araçlar için şarj gibi alternatif yakıtlar alanında son derece profesyonel bir tedarikçi olan OrangeGas ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”

OrangeGas Ağ Geliştirme Başkanı Wijtze Bakker ise, “DKV Mobility ile yaptığımız bu anlaşma sonucunda güçlü ve yaygın bir uluslararası yakıt kart ağı bulunan bir ortağımız oldu. OrangeGas ile DKV Mobility arasında kurulan ortaklık bizi mutlu etti. DKV Mobility’nin müşterileri artık bizim temiz yakıt ağımıza erişim sağlayabilecekler” dedi.

İklim dostu yakıtlara ve sürüş tarzlarına geçişi desteklemek, DKV Mobility’nin mobilite sektöründe verimli ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişi desteklemek olan kurumsal amacıyla uyumlu. DKV Mobility 2023 itibarı ile iklim pozitif olmayı ve 2030 yılında müşterilerinin araç filolarındaki karbon salımını 2019 yılına kıyasla %30 oranında azaltmalarını desteklemeyi hedefliyor.