DKV LİTVANYA’DAKİ YAKIT İSTASYON AĞINI BÜYÜTTÜ

Avrupa’nın önde gelen mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility, Litvanya’da ORLEN Grup ile iş ortaklığı kurdu. Bu işbirliği sayesinde DKV müşterileri, DKV Kart’ı Litvanya’nın en önemli karayolları üzerinde bulunan 28 ORLEN yakıt istasyonlarında kullanabilecekler. ORLEN grubunun sunduğu üst düzey kaliteli yakıt ürün portföyünde geleneksel yakıtların yanı sıra LPG gibi alternatif yakıtlar da yer alıyor. Bu anlaşmayla DKV Mobility’nin Litvanya’daki toplam tedarik ağı 400 istasyona ulaşırken, Avrupa ve Asya’daki istasyon sayısı 65.000’i aştı.

DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Litvanya’daki ORLEN yakıt istasyonlarını kendi ağımıza katmış olmaktan onur duyuyoruz. ORLEN yüksek kaliteli konvansiyonel yakıtların yanı sıra alternatif yakıtlardaki geniş ürün yelpazesiyle de iyi tanınıyor. Bu ortaklık “Yeşil için Önderlik Yapma’ hedefimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak.”

DKV tedarik ağına katılan istasyonların tümü aktif durumda. Bu istasyonlar DKV MAPS ve DKV APP üzerinden bulunabilir.