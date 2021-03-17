DKV İLE MOBİL UYGULAMADAN TEMASSIZ YAKIT ALIM DÖNEMİ BAŞLADI

Mobilite hizmetleri sunan DKV Mobilite, DKV APP&Go uygulamasını tanıttı. Bu uygulama sayesinde sürücüler benzin istasyonundan aldıkları yakıtın parasını cep telefonlarıyla temassız olarak ödeyebiliyor ve kasa kuyruğunda beklemek zorunda kalmıyorlar. Uygulama ile zamandan tasarruf sağlandığı gibi istasyonda fiziksel temas asgari düzeye indiriliyor.

Temassız ödeme kolaylığı

DKV Mobilite CEO’su Marco van Kalleveen, "İş ortağımız PACE ile birlikte çok kısa bir süre içinde böyle bir mobil çözüm geliştirmekten gurur duyuyoruz. Bu uygulama zamandan tasarruf sağladığı gibi virüsün yayılması riskini de azaltıyor” şeklinde konuştu.

PACE Telematik Genel Müdürü Dr. Martin Kern ise, "Bu platform bütün akaryakıt şirketlerine, POS sistemi tedarikçilerine, orijinal malzeme üreticilerine açıktır ve Avrupa’da akaryakıt endüstrisinin dijitalleşme sürecinin merkezindeki teknoloji olma yolunda ilerlemektedir” dedi.

Eylül 2020’den bu yana DKV’nin PACE’de azınlık hissesi bulunuyor. Uygulama PACE'in Bağlantılı Yakıt Alma platformuna dayalı olarak çalışıyor.

App&Go şu anda 500’den fazla istasyonda kullanılabiliyor. Orta vade içinde DKV arz zincirinde yer alan 63.000 istasyonun tamamının sisteme katılması sağlanacak.