DKV HİZMET AĞINI KUZEY MAKEDONYA İLE GENİŞLETTİ

Uluslararası taşımacılıkta nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri olan DKV Euro Service, hizmet ağına yeni bir ülkeyi kattığını duyurdu.

Çin ve Avrupa arasındaki Yeni İpek Yolu üzerinden yapılan mal ve ürün sevkiyatı Yunanistan’ı önemli ölçüde etkileyecek. Pire gibi limanlar yeni ticaret merkezleri olacak. Ürünleri bu merkezlerden kara yoluyla Orta Avrupa’ya taşıyacak nakliyecilerin ihtiyaçlarının aksamadan sağlanabilmesi için DKV tedarik ağını Kuzey Makedonya’yı da kapsayacak şekilde genişletti.

En düşük yakıt fiyatı Kuzey Makedonya’da

DKV Euro Service Enerji ve Araç Servisleri Genel Müdürü Sven Mehringer bu konuda yaptığı açıklamada, “Kuzey Makedonya’daki yeni tedarik ağımızla Orta Avrupa’ya karadan ulaşım rotalarında sunduğumuz ürünleri geliştirdik” ifadesini kullandı. DKV müşterileri bundan böyle Makpetrol’ün ağı içinde yer alan ve her büyüklükteki kamyonlar için uygun olan 37 servis istasyonunda nakit vermeden dolum yaptırabilecekler.

DKV Balkanlar Tedarik Ülke Müdürü Ognjen Kosanovic ise “Bölgedeki en düşük yakıt fiyatı Kuzey Makedonya’da bulunuyor. Attığımız bu yeni adımla en yüksek kaliteli yakıtı bölgede bulunabilecek en uygun fiyatlarla sunabileceğiz” dedi.

DKV Euro Service, Avrupa Birliği içinde ve dışındaki iş ortakları ağını istikrarlı bir şekilde genişletiyor. Yılda yaklaşık 5.000 istasyonu birbirine bağlayan mobilite hizmetleri sunucusu çoklu enerji yakıt istasyonlarına odaklanıyor.