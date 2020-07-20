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DKV, HİZMET AĞINA KAZAKİSTAN’I DA EKLEDİ!

Dünyanın en büyük nakitsiz yol yardım hizmeti şirketi DKV Euro Service, hizmet ağına Türk nakliyeci için çok önemli olan Kazakistan’ı da eklediğini duyurdu. Artık Kazakistan’daki 81 istasyonda DKV Card ile bölgenin en ekonomik yakıtını tedarik etmek mümkün.

Lojistik 20.07.2020, 15:05
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DKV, HİZMET AĞINA KAZAKİSTAN’I DA EKLEDİ!

Avrupa caddelerinde taşımacılık sektörüne yönelik nakitsiz yol yardım hizmeti alanında piyasa lideri DKV Euro Service, hizmet ağına yeni bir ülkeyi daha ekledi. Bu ay itibarıyla uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Türk nakliyeci için çok önemli olan Kazakistan’da DKV’nin ayrıcalıklı hizmetlerinden yararlanmak mümkün.

Çin, Rusya, Avrupa ve Türkiye güzergâhı üzerinde yer alan konumu nedeniyle “Yeni İpek Yolu” olarak anılan Kazakistan, bölgedeki en uygun fiyatlı yakıtı bulundurması dolayısıyla Türk nakliyecileri için büyük önem taşıyor. Nakliyeciler, Kazakistan’da Gazprom Neft firmasına ait 81 akaryakıt istasyonunda DKV Card aracılığıyla uygun fiyatlı yakıt temin edebilecekler.

Kazakistan’ın da kapsamına dâhil olması ile birlikte DKV; Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Fas dâhil 43 ülkede bulunan 100.000’i aşkın kabul noktası ile sektörün en büyük tedarik ağını sunmaya devam ediyor.

‘Sonbaharda Azerbaycan ve Kuzey Makedonya’dayız!’

DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, bu yeni gelişme ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kazakistan; Türk nakliyeci için Avrupa, Rusya ve Çin’i birbirine bağlayan güzergâhta yer alan kilit konumu ile büyük önem taşıyor. Ayrıca nakliyecilerimiz bu ülkeden bölgedeki en ekonomik yakıtı temin edebiliyorlar. Dolayısıyla Kazakistan’da yakıt ikmal talebi oldukça artmış durumda. DKV, Türk nakliyecinin önceliklerini göz önünde bulundurarak yatırım planlarını güncelledi ve Kazakistan’ı öncelikli kıldı. Sonbaharda ise hizmet ağımıza yine nakliyecilerimiz için çok önemli iki yeni ülke daha eklenecek: Azerbaycan ve Kuzey Makedonya!”

Sezer açıklamasında, filosuna yeni araç katan nakliyecilerin ruhsat işlemleri tamamlandıktan sonra, kutu tedarik edene kadar geçen sürede ödedikleri yüksek geçiş ücretleri için de bir çözüm geliştirdiklerine değindi: “3 Ağustos’tan itibaren nakliyecilerimiz Avrupa’nın EETS sistemi kapsamındaki bütün önemli paralı yolların ücretlerinin tek kutuyla ödenmesini sağlamak üzere hizmete sunduğumuz DKV Box Europe kutusunu boş olarak sipariş edebilecekler. Bu sayede yeni araçların ruhsat işlemleri tamamlanır tamamlanmaz ekstra masraftan kaçınıp tek kutu ile Avrupa’da taşımacılık yapabilecek ve tüm masrafları tek fatura ile alabilecekler.”

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