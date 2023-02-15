DKV'den depremzedelere yardım!

Yapılan açıklamada: "Ülkemizde gerçekleşen depremlerin yarattığı ağır kayıp nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz.DKV Mobility olarak, hızla harekete geçerek depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım kuruluşlarına 500 bin TL (25.000 €) bağışta bulunduk.Ayrıca DKV Mobility’nin Avrupa genelindeki tüm çalışanlarının katılımıyla bir bağış toplama kampanyası başlattık. Bu kampanya ile toplanan tutar, depremden etkilenen bölgelere yardım ve destek sunan kuruluşlara aktarılacak. Şimdiden birçok çalışanımız destekte bulunmuş durumda. Toplanan bağış miktarı her geçen gün artıyor. Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. " ifadeleri yer aldı.