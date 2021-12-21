DKV Card sahipleri Slovenya’dan bekleme yapmadan geçebilecek

Lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility’nin müşterileri, Slovenya’da yeni uygulamaya giren e-vinyet yerine DKV CARD ile kolayca ödeme yapabiliyor. Paralı yol geçişlerinde kullanılan çıkartmanın yerini alan dijital vinyet Slovenya karayollarını ve otoyollarını kullanan, ağırlıkları 3,5 tona kadar olan araçlar için zorunlu. Dijital vinyetler Slovenya’da ve sınıra yakın bölgelerde, OMV ve MOL gibi yakıt istasyonlarında DKV CARD’la birlikte bulunuyor. 1 Aralık’ta satışa çıkartılan dijital vinyetlerin haftalık ve aylık olanları da 1 Şubat 2022’den itibaren satışa sunulacak. Vinyet satın alınırken aracın plakası kaydediliyor ve yol boyunca otomatik cihazlar tarafından taranıyor. Daha önce olduğu gibi e-vinyet DKV CARD ile POS makinesi üzerinden faturalanacak. Böylece DKV müşterileri işlemleri şeffaf bir şekilde faturalanırken kesintiye uğramadan ve kolayca yolculuklarını sürdürebilecek.

Lejeune: ‘Önemli geçiş ülkesi Slovenya’da kolaylık sunmaktan mutluyuz’

DKV Mobility Paralı Yol Hizmetleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune, "Slovenya Güney ve Orta Avrupa arasında önemli bir geçiş ülkesi. Müşterilerimize işlerini sorunsuz bir şekilde sürdürme olanağı veren bu kolaylığı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Slovenya’daki dijital e-vinyet dışında DKV Avrupa’nın 30’dan fazla ülkesinde geniş bir yelpazede paralı yol çözümleri sunuyor. Bu çözümler arasında vinyetler, kutular ve yol biletleri bulunuyor.