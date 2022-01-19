DKV CARD Rusya’daki otoyol ödemelerinde de kullanılıyor

Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility’nin müşterileri DKV CARD’ı Rusya’daki paralı oto yollarda ödeme yapmak için de kullanabiliyorlar. Rusya’da otoyol ücretlerini DKV CARD ile ödeme olanağı müşterilere daha fazla esneklik kazandırırken zamandan tasarruf sağlayarak da değer yaratacak. DKV Mobility müşterileri iki seçenek arasından tercih yapabiliyorlar. DKV CARD’ı ücretli geçiş terminalinde güzergah bileti almak için veya operatörün portalında hesabına yükleme yaparak kullanabiliyor. Ancak bunu yapmak için öncelikle operatörün portalına online kaydolmak gerekiyor.

‘Avrupa Asya arasındaki yolların bağlanmasına katkı sunuyoruz’

İpek Yolu’na açılan kapı olarak Rusya, Avrupa ve Asya arasındaki en önemli ticaret rotasını oluşturuyor. Bu konuda bir açıklama yapan DKV Mobility Ücretli Geçiş Genel Müdürü Jérôme Lejeune, "Müşterilerimize artık Rusya’daki otoyol ücretlerini DKV CARD ile ödeme seçeneklerini sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Stratejik olarak önemli bir ülke olan Rusya, Kazakistan ve Çin’e geçiş yolu üzerinde bulunuyor. Gürcistan, Belarus ve Baltık ülkeleri gibi diğer yakın ülkelerde DKV CARD ile ödeme yapmak zaten mümkün,” dedi.

Jérôme sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayılamayacak kadar çok miktarda ürün her gün İpek Yolu üzerinden Avrupa ve Asya arasında taşınıyor. Müşterilerimize esnek çözümler sunarak bu yolların daha iyi bağlanmasına ve altyapının güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz."

DKV Mobility, DKV CARD’a ek olarak Avrupa’nın tamamı için geniş bir çözüm portföyüne sahip bulunuyor. Bunlar arasında DKV BOX Europe araç kutuları, vinyet ve yol biletleri gibi çözümler yer alıyor.