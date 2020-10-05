DKV BOX EUROPE ÇOK YAKINDA MACARİSTAN’DA
Uluslararası nakliyecilerin Avrupa’yı tek kutu ile hızlı ve kolayca geçmeleri için hizmete sunulan DKV Box Europe kutusu çok yakında Macaristan’da da geçerli olacak. Test sürecini başlatan DKV, böylece Macaristan’da sonradan ödeme kolaylığı sağlayacak.
DKV Euro Service, uluslararası nakliyecilerin Avrupa’yı tek kutu ile hızlı ve kolayca geçmeleri için tasarladığı DKV Box Europe kutusu için Macaristan’da test sürecine başladı.
Test aşamasının ardından çok yakında Macaristan’da da geçerli olacak DKV Box Europe kutusu, Macaristan için sonradan ödeme kolaylığını da beraberinde getirecek. Böylece ön dolumlu mevcut sistemin aksine ceza risklerini ortadan kaldırarak, bakiye takip kolaylığı sağlayacak.
İtalya’da da geçerli olacak
DKV BOX EUROPE kutusu şu anda Bulgaristan, Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz, yanı sıra Warnow Geçişi (Almanya), Herren Tüneli (Almanya) ve Liefkenshoek Tüneli’nde (Belçika) kullanımda.
Çok yakında ise Macaristan’ın yanı sıra İtalya’da da geçerli olacak. DKV, kutunun yakın gelecekte Avrupa’daki bütün önemli geçiş ücretlerini ödemesi için çalışıyor.
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