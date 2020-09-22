DKV BOX EUROPE ARTIK BULGARİSTAN’DA DA GEÇERLİ

DKV Euro Service müşterileri artık Bulgaristan’da da geçiş ve otoyol ücretlerini, Avrupa’daki bütün önemli paralı yolların ücretlerini tek kutu ile ödeyebilmeleri için tasarlanan DKV Box Europe kutusu ile ödeyebilecekler. DKV Box Europe, düzenli olsun veya olmasın Bulgaristan’dan geçen uluslararası nakliyeciler için tek kutu ile mükemmel bir çözüm sunuyor.

DKV BOX EUROPE Bulgaristan dışında Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, İspanya, Portekiz, yanı sıra Warnow Geçişi (Almanya), Heren Tüneli (Almanya) ve Liefkenshoek Tüneli’nde (Belçika) geçerli. Çok yakında ise Macaristan ve İtalya’da geçerli olacak! DKV, bu kutunun yakın gelecekte Avrupa’daki bütün önemli geçiş ücretlerini ödemesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, konuyla ilgili olarak, “DKV Bulgaristan’da zaten mevcut operatörle iş birliği içinde geçiş ücreti ödeme çözümleri sunuyordu. Şimdi Bulgaristan’da doğrudan DKV Box Europe kutusunu kullanarak çok daha hızlı ve kolayca ödeme seçeneğini müşterilerimize sunarak operasyonlarını ciddi anlamda kolaylaştırmış olmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

Bulgaristan yakın zamanda bütün otoyollarda ve ulusal yollarda uyduya dayalı geçiş ücret sistemini devreye soktu. Bulgaristan’da bütün araçlar geçiş ücretine tabi. Geçiş ücretleri gidilen mesafeye, aracın hava kirletme sınıfına, dingil sayısına, aracın ağırlığına ve kategorisine göre değişiyor. Bulgaristan Orta Avrupa ve Orta Doğu arasında önemli bir geçiş ülkesi olarak kabul ediliyor. Avrupa’ya giden birçok ulaşım koridoru Karadeniz kıyısındaki bu Balkan devletinin topraklarından geçiyor.