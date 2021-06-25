DKV alternatif yakıtlar için ENGIE Solutions ile iş birliği başlattı

Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility, alternatif enerji kaynaklarında uzmanlığıyla bilinen ENGIE Solutions ile Fransa’da iş birliği başlattı. DKV müşterileri haziran ayı sonu itibarı ile tüm Fransa’da stratejik bir şekilde konumlandırılmış 15 ENGIE Solutions Bio CNG istasyonundan yararlanabilecekler. DKV müşterileri ayrıca 10 ENGIE Solutions istasyonundan da LNG alabilecekler. 2021 sonu itibarı ile 70 istasyondan oluşan ENGIE Solutions ağının tamamı DKV müşterilerinin kullanımına açık olacak.

Mehringer: ‘İstasyonların yüzde 90’dan fazlası DKV müşterilerinin hizmetinde’

DKV Mobility Enerji ve Araç Hizmetleri Genel Müdürü Sven Mehringer yeni iş birliğiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“ENGIE Solutions ile yaptığımız bu ortaklık sayesinde DKV olarak Fransa’da LNG ve CNG yakıtlarındaki en büyük bağımsız markanın istasyon ağına, bütün transit yolları kapsayacak şekilde erişim sağlıyoruz. ENGIE istasyonlarının katılımıyla Fransa’daki mevcut LNG ve CNG istasyonlarının yüzde 90’dan fazlasını müşterilerimizin hizmetine sunmuş olduk.”

"Yeşilde Liderlik Yapmak” mottosuyla hareket eden ve Avrupa’daki filolar için sürdürülebilir tedarik çözümlerinde lider tedarikçi olmayı hedefleyen DKV, alternatif yakıtlar sunan ve çok yakıtlı hizmet veren istasyonlara özellikle odaklanarak her yıl 5.000 istasyonu ağına katıyor. ENGIE istasyonlarının konumları DKV MAPS ve DKV APP üzerinden bulunabilir.

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