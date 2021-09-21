Dinçer Lojistik’ten Yerli Startuplara Yatırım

Dinçer Lojistik, geleceğin unicorn’larını yerli startup ekosistemine kazandırmak adına yatırımlarına devam ediyor. Daha önce Optiyol ve Fazla Gıda’ya yatırım yapan Dinçer Lojistik, Türkiye ve dünyada yenilikçi çözümler geliştiren startupları yakından takip ediyor. Bu alandaki çalışmaları takip etmek için AR-GE Departmanı’nda özel bir ekip kuran Dinçer Lojistik, önümüzdeki günlerde, ekosistemi desteklemek adına, belli kriterleri karşılayan startuplarla bir demo-day’de buluşmayı planlıyor.

Dinçer Lojistik’in startup yaklaşımını aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Dinçer Lojistik olarak, sektörün geleceğinin yenilikçi teknolojik altyapılar üzerinde yükseleceğine inanıyor ve bu kapsamda çalışan startup kuruluşlara da yatırım yapıyoruz. Sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonumuzla yerli startupları ekosisteme kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle ana iş kolumuz lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin tamamını kapsayacak şekilde mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası, Iot, endüstri 4.0 alanlarında yenilikçi çözümler sunan startup kuruluşlarla iş birliklerine önem veriyoruz. Ürün ve hizmetlerini kendi süreçlerimize de dahil ediyoruz.” dedi.

Özel bir ekip tüm dünyayı takip ediyor

Dinçer şöyle devam etti: “Ar-Ge Merkezimiz bünyesinde, ülkemizdeki ve dünyadaki bütün lojistik, tedarik zinciri, perakende alanlarında yenilikçi çözümler sunan startupları takip eden bir ekip de bulunuyor. Yönetim ekibimizle birlikte de dünyadaki ortaklıklar, stratejiler, ekipmanlar, projeler gibi konu başlıklarını detaylı olarak takip ve analiz ediyoruz. Gelecek dönemde demo-day etkinlikleri düzenleyerek, yatırım yapacağımız startupları bu doğrultuda belirleyeceğiz.

Optiyol, özel yeni nesil optimizasyon çözümleri sunuyor

2021 yılında iki önemli startup yatırımı gerçekleştirdik. Lojistik sektöründe dijital entegrasyonların kritik olduğu bilinci ve e-ticaretteki değişim hızının etkisiyle, lojistik operasyonlarında rota ve yük optimizasyonu ile verimliliği artırmayı hedefleyerek Optiyol’a yatırım yaptık. Optiyol, işletmelerin tedarik zinciri ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış algoritmalar ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleşme ile optimize ederek verimlilik sağlıyor.

Fazla Gıda, atık yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor

Birleşmiş Milletler’in ‘2030 Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hedefleri’ kapsamında âtıl ürünlerin geri kazanımını sağlayan bir teknoloji platformu olan Fazla Gıda’ya da hem yatırım hem de lojistik destek sağlıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından dünya çapında seçilmiş 9 girişimden biri olan Fazla Gıda, özel sektörde atık yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Startup yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

Dünyadaki her 1 doların 21 senti lojistiğe gidiyor

Türkiye girişim ekosistemini genel olarak değerlendiren Mustafa Dinçer, “Dünyada üretilen her 1 doların 25 sentinin lojistik faaliyetlerine aktarıldığı biliniyor. Bu açıdan bakıldığında lojistik, içerisinde potansiyel tasarruf alanları barındıran önemli bir gider kalemi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek canlanan startuplara nitelikli yatırımcılardan gelen destekler ekosistemin büyümesindeki etkin faktörlerin başında geliyor. Ekosisteme genel olarak bakarsak Türkiye'de hemen her alanda girişimler yatırım alma potansiyeli taşıyor ve yatırım alabiliyor. Bugüne kadar, yatırımlar, çoğunlukla e-ticaret ve oyun alanlarında yoğunlaşmış olsa da önümüzdeki dönemde derin teknoloji, yapay zekâ, enerji, mobilite, SaaS, fintech, tarım ve gıda teknolojileri, sağlık teknolojileri gibi alanların yatırım potansiyeli için daha büyük fırsatlar vaat ettiğini ifade edebiliriz.”