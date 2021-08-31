Dinçer Lojistik’ten teknoloji tabanlı atık yönetimi firması Fazla Gıda’ya destek

Operasyonları, kaynaktan varacağı noktaya kadar en güvenilir ve en etkili şekilde gerçekleştirerek lojistik sektöründe haklı bir yer edinen Dinçer Lojistik; sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonuyla faaliyetlerine devam ediyor. Geleceğin unicorn’larını yerli start-up ekosistemine kazandırmak adına start-up yatırımlarına devam eden şirket, Birleşmiş Milletler’in ‘2030 Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hedefleri’ kapsamında âtıl ürünlerin geri kazanımını sağlayan teknoloji platformu olarak çalışmalarını sürdüren Fazla Gıda girişimini de yaptığı melek yatırım ve lojistik altyapısıyla destekliyor.

“Gıda sürdürülebilirliği sektör için önemli”

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Fazla Gıda girişimine verdikleri desteğin sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. “Lojistik sektörü toplum ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip. ‘Sürdürülebilir bir döngü yaratmak’ sektörde hızla benimsenen uygulamalar arasında yer alıyor. Dinçer Lojistik olarak biz de dünyanın geleceğini teminat altına almak adına döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaya gayret ediyor ve sektöre yön verme misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörün önemli konularından biri de lojistik hizmetlerde gıda sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu sebeple Fazla Gıda’ya verdiğimiz desteği çok önemsiyoruz. Bu konuda sektörümüze, ekonomiye, çevreye, topluma yapacağımız katkının farkındalık oluşturacağına da inanıyoruz” dedi.

Teknoloji tabanlı çözümlerle ‘2030 Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hedefleri’ne katkı

Fazla Gıda, 2015 yılında kurucuları Olcay Silahlı ve Arda Eren’in İklim Eylemi’ne yönelik teknoloji tabanlı bir girişim yaratma fikriyle ortaya çıkmış, 2016 Aralık ayında faaliyetlerine başlamıştır. Âtıl ürünleri ekonomiye, çevreye ve topluma kazandıran bir teknoloji platformu olan Fazla Gıda, gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar %50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümler oluşturmak amacı ile kurulmuştur. Özel sektörde konu üzerinde farkındalık yaratan, etki odaklı bir girişim olan Fazla Gıda, 2030 Sürdürülebilir Küresel Hedeflerine dikkat çekmeyi ve yeni girişimlerin oluşması konusunda örnek oluşturmayı amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Accelerate 2030 Hızlandırma Programı’na 9 etki odaklı girişimden biri olarak seçilen Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından organize edilen 2017 Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi’nde Türkiye’den tek temsilci olarak yer almıştır. Fazla Gıda’nın ayrıca, aralarında MIT Solve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri kategorisi ve European Investment Bank Social Innovation Tournament birinciliği olmak üzere birçok uluslararası ödülü bulunuyor. Fazla Gıda, sağlayacağı sürdürülebilir finansman model geliri ile gıda atığını önleyen teknoloji çözümleri ve gıda bankacılığının gelişimine yatırım yapma vizyonu ile kurulmuş olup paydaşlarına iyi bir işten gelir elde etme imkânı tanımaktadır.