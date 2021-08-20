Dinçer Lojistik’ten ‘aynı gün teslimat’ hizmeti

Türkiye genelinde 17 il ve 35 merkezde bulunan 350 bin metrekare depo alanı ve 1.500’e yakın çalışanıyla hizmet veren Dinçer Lojistik, lojistik sektöründe oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Tüketicilerin 7/24 satın alma ve hızlı teslimat taleplerine, yaygın depo ve dağıtım ağı ve gelişmiş teknolojik altyapısı ile karşılık veren Dinçer Lojistik, geleneksel teslimatta yaşanan uzun bekleme sürelerini sona erdiriyor.

Kimya, inşaat, otomotiv, madeni yağ, plastik kauçuk, endüstriyel ürünler sektörlerinde edindiği tecrübe, geniş depo ve hizmet ağıyla, 2017 itibarıyla gıda ve FMCG sektörlerinde de hizmet vermeye başlayan Dinçer Lojistik, stratejik olarak konumlandırılmış depo alt yapısı ve müşteri ihtiyaçlarına özel dağıtım kurgusu ile hizmet verdiği tüm sektörlerde aynı gün teslimat hizmeti ve sektör talep ve ihtiyaçlarına bağlı olarak saatli teslimat imkânı sunuyor.

“İhtiyaca uygun hizmet modelleri sunuyoruz”

Müşterilerine en uygun çözümü sunmak üzere farklı hizmet modelleri geliştirdiklerini dile getiren Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Müşterilerimizin bölgesel ihtiyaçlarına uygun olarak stratejik noktalara kurduğumuz bölgesel ve dedike depolar ve rota optimizasyonu çözümleri ile desteklenen dağıtım ağımız sayesinde müşterilerimize aynı gün içinde teslimat hizmeti sunuyoruz” olarak açıklıyor.

Dinçer, daha küçük tonajdaki yükler için uyguladıkları bir başka hizmet modellerini ise “Hem il bazında dedike depolar hem de ilçe bazındaki stratejik olarak konumlandırılmış cep depolar beslenerek müşterilerimize hem depolama hem de saatli teslimat hizmeti sunmaktayız.” olarak anlatıyor.

“Global trendlerden ilham alıyoruz”

Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için sürekli gelişim ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, teknoloji alanındaki yatırımlarını artırarak, süreçlerini iyileştirmeye yönelik bir dizi aksiyon aldıklarını ifade etti. Dinçer, “Tüketicilerin yüksek kalite ve hız beklentileri, perakende firmaları ve online market servislerini altyapılarını geliştirmeye yönelik çözüm arayışına itiyor. Buna bağlı olarak pazar yeri sistemlerinin gelişmesi ise lojistik sektörü özelinde ciddi bir iş hacmi yaratıyor. Dinçer Lojistik bu dönüşümün gerekliliği olarak sebze-meyve ve soğuk zincir taşıma operasyonlarının gerektirdiği hız ve hassasiyetle, teknoloji destekli bölgesel depo yapılanmasını kurdu. Değişen ihtiyaçlara ve müşteri taleplerine optimum düzeyde cevap vermek üzere depolama ve dağıtım ağımızı müşteri beklentilerine göre genişletiyoruz. Hem B2B hem de B2C hizmet sunan şirketlere önemli avantajlar sağlayan Dinçer Lojistik, geleneksel lojistik modeldeki süreleri kısaltarak aynı gün, hatta saatler içinde teslimat avantajı yaratıyor. Bu alandaki uzmanlığımız günbegün gelişiyor. Elbette global dijital trendleri de takip ediyor, bölgesel ve mini depo sistemlerimizde yeni trendlerden yararlanıyoruz. AR-GE merkezimizde mobilizasyonu destekleyecek uygulamalar üzerinde kesintisiz çalışıyoruz” dedi.