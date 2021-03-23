Dinçer Lojistik’ten 100 milyon TL’lik yatırım hamlesi

Son 3 yılda yüzde 88’in üzerinde birleşik büyüme gerçekleştiren Dinçer Lojistik, 2021'de de yeni yatırımlara odaklandı. 2021 yılında yeni transfer merkezlerini ve bölge depolarını devreye alarak dağıtım ağını geliştirme kararı alan şirket, yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırımla müşterilerine hem bölgesel depolama hem de ilgili lokasyonlardan dağıtım hizmeti sunan bir kurgu geliştirdi. Dinçer Lojistik, bazı mevcut depolarını da müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda daha büyük ve konsolide depolar haline getirerek hem süreçleri iyileştiriyor hem de maliyet avantajı sağlıyor. Daha önce açılması planlanan Erzurum Bölge, Diyarbakır Bölge, Afyon Bölge, İstanbul Avrupa Bölge ve Tekirdağ Bölge olarak açılarak, tüm Türkiye’nin dağıtım hacminin yüzde 97’si Dinçer Lojistik’in kendi dağıtım ağı ve kendi filosu ile gerçekleştiriliyor.

Türkiye lojistik sektörüne yön verme misyonu ve Ar-Ge Merkezi alt yapısı ile hizmetlerini dünya standartlarına uyarlama yoluna giden, entegre ve çözüm odaklı yapılanma yatırımlarıyla sektör içinde farklılaşan Dinçer Lojistik'in 2021'de de yeni yatırımlar ve müşteri odaklı çözümleriyle dikkat çekeceğini belirten Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Tüm taşıma modlarındaki yaygın dağıtım ağımızla birlikte Türkiye’nin 81 iline dağıtım yapan bir firmayız ve Türkiye'de en güçlü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin önde gelen markalarıyla uzun vadeli kontratlar dahilinde müşterimize birçok ilde bölgesel depo/bölgesel depo hizmetleriyle ulaşıyor ve bununla birlikte, müşteri talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili il çıkışlı nakliye ve depolama hizmetlerinde, tersine lojistikte, palet lojistiği hizmetlerinde de etkinliğimizi arttırıyoruz” dedi.

Hedef; müşterilere, sektöre, istihdama ve ülke ekonomisine katkı

Yeni depo yatırımları ile Dinçer Lojistik olarak farklılık yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Mustafa Dinçer; dijital teknolojilerle destekledikleri yapılanmadaki itici güçlerinin lojistik ağlarının özellikle bölgesel anlamda kuvvetlendirilmesi ve bu sayede teslimat sürelerinin minimuma indirilmesi, teslimat frekans sayılarının artırılarak hizmet kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılması, müşterilere aynı gün teslimat yapma modelinin geliştirilmesi, ekonomiye ve istihdama katkı sağlanması olduğunu ifade etti:

“Müşteri ihtiyaç ve taleplerini çok iyi analiz ederek ve bu taleplerin ileriye yönelik planlamalarını çok iyi organize ederek bu yatırımları gerçekleştirmekteyiz. 2021 yılı itibariyle yapmış olduğumuz depo yatırımlarımızla Türkiye’deki dağıtım hacmimizin yüzde 97’sini kendi filomuz ve kendi dağıtım ağımızla sağlıyoruz. Bu oranı yıl sonunda yüzde 100’e taşımayı hedefliyoruz. Öncelikle hem bölge hem de ülke ekonomisine dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda 300 adet yeni araç tedarik ettik. Öte yandan 500’e yakın yeni personel alımı gerçekleştirerek istihdamı da destekliyoruz. Şu an 17 il ve 35 farklı lokasyonda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yeni açılan bölge depolarımız, transfer merkezlerimiz ve konsolide depolarımızla birlikte, depolama hizmeti alanımız 250 bin m2’den 300 bin m2’ye çıktı. Türkiye’de kimya sektörüne özel ADR’li parsiyel dağıtım ağına sahip tek firma olarak daha etkin, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz.”

Depolama hizmetlerinde teknoloji destekli çözümler

Artan e-ticaret hacmi paralelinde müşterilerine entegre lojistik hizmetleri sunan Dinçer Lojistik; güvenlik ve hizmet kalitesi açısından yüksek standarttaki depolama sahalarında depolama, katma değerli hizmetler (VAS) ve teknoloji destekli çözümler üretiyor. Taşıma yönetimi çözümü veya taşıma yönetim yazılımı olarak da bilinen TMS sistemi ile desteklenen transfer merkezleri, bu yazılım sayesinde günlük nakliye operasyonları, ticaret yasalarıyla uyumlu bildirimler, (U-edts, ADR), dijital raporlama hizmetleri ve süreçlerde sağlanan optimizasyonla taşımacılık alanında rakiplerinden ayrışıyor. Dinçer Lojistik, hem gelen hem de giden malların fiziksel olarak taşınmasının planlamasına yardımcı olan ve nakliyenin mevcut kanun, yönetmelik ve mevzuatlar uyarınca uyumlu biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan TMS programını tüm süreçlerinde kullanıyor. Dinçer Lojistik’in kullandığı bir diğer altyapı olan WMS sistemi sayesinde mal ve sipariş yönetimi işlemleri, katma değerli hizmetler, nakliye yönetimi, envanter yönetimi, etiketleme ve RF tarayıcıları gibi birçok işlemin kaydedilmesi ve izlenebilirliği sağlanabiliyor. WMS Sistemi, gelişmiş raporlamalarla müşterilere katma değerli hizmetler verilmesine ve yönetim süreçlerinde analitik kararlar alınmasına da destek oluyor.