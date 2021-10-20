Dinçer Lojistik, Startup’ları Demo Day’de yarışmaya çağırıyor

Sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonuyla çalışan Dinçer Lojistik, Türkiye’nin unicorn’ları ile yaptığı iş birliklerinden kazandığı deneyim ile geleceğin unicorn’larını destekliyor. Dinçer Lojistik, şimdi de yerli startup’ları ekosisteme kazandırmak amacıyla Demo-Day düzenliyor.

Dinçer Lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin yanı sıra robotik, mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası gibi pek çok alanı da kapsayacak Demo-Day ile yenilikçi iş fikirlerinin yarışına hazırlanıyor.

Dinçer Lojistik, geleceğin unicorn’larını yerli startup ekosistemine kazandırmak adına yatırımlarına devam ediyor. Daha önce Optiyol ve Fazla Gıda’ya yatırım yapan Dinçer Lojistik, “Lojistiğin geleceğinde rota yeniden oluşturuluyor” yaklaşımıyla yola çıkarak düzenlediği Demo-Day ile startup’ları farklı bakış açıları ve yenilikçi fikirleriyle geleceğe yön vermeye çağırıyor. Dinçer Lojistik Startup Demo-Day’e lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin yanı sıra robotik, mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası gibi pek çok alandan startup başvurabiliyor.

Alanında uzman jüri projeleri değerlendirecek

16 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek etkinlikte yarışacak projeleri, Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, Dinçer Lojistik üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sektörden temsilcilerin yer aldığı alanında uzman jüri değerlendirecek ve üç iş fikrine toplamda 50.000 TL ödül verilecek.

Lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin yanı sıra robotik, mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası gibi pek çok alanı kapsayacak Demo-Day’e katılım için https://demoday.dincerlojistik.com adresinden başvuru yapılabilecek. Etkinliğe son başvuru tarihi 31 Ekim 2021.

“Gençleri geleceğe yön vermeye çağırıyoruz”

Dinçer Lojistik StartUp Demo-Day’le ilgili bilgi veren Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Dinçer Lojistik olarak, sektörün geleceğinin yenilikçi teknolojik altyapılar üzerinde yükseleceğine inanıyor ve bu kapsamda çalışan startup kuruluşları da destekliyoruz. Sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonumuzla yerli startup’ları ekosisteme kazandırmaya çalışıyoruz. Ar-Ge merkezimizde, ülkemizdeki ve dünyadaki bütün lojistik, tedarik zinciri, perakende alanlarında yenilikçi çözümler sunan startup’ları takip eden bir ekip bulunuyor. Yönetim ekibimizle birlikte de dünyadaki ortaklıklar, stratejiler, ekipmanlar, projeler gibi konu başlıklarını detaylı olarak takip ve analiz ediyoruz. Bu anlayışla düzenleyeceğimiz Demo-Day etkinliği ile yatırım yapacağımız startup’ları belirleyeceğiz. Girişimcileri ve girişimci adaylarını iş fikirleriyle ve yenilikçi çözümleriyle sektörün geleceğine yön vermeye çağırıyoruz. Özellikle ana iş kolumuz lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin tamamını kapsayacak şekilde robotik, mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası, endüstri 4.0 alanlarında yenilikçi çözümler sunan startup kuruluşlarını etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.