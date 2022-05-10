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Dinçer Lojistik Hackathon’a başvuru için bugün son gün

Dinçer Lojistik’in, sektörün geleceğini belirleyecek yeni akıllı teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve yazılımcılara yönelik olarak düzenlediği Dinçer Lojistik Hackathon’a başvuru tarihi uzatıldı. Toplam 100 bin TL ödüllü yarışma için bugün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Dinçer Lojistik Hackathon’un Sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşan jürisine ise Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer başkanlık edecek.

Lojistik 10.05.2022, 12:38
Dinçer Lojistik Hackathon’a başvuru için bugün son gün

Sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Dinçer Lojistik’in düzenlediği Dinçer Lojistik Hackathon’a son başvuru tarihi uzatıldı. Lojistik sektörünün geleceğini belirleyecek yeni akıllı teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Hackathon’a bugün mesai bitimine kadar https://hackathon.dincerlojistik.com/ adresinden başvuru yapılabilecek. 

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, üniversite öğrencileri, genç girişimciler ve yazılımcılar yoğun ilgi gösterdiği Dinçer Lojistik Hackathon ile yeni akıllı lojistik trendlerini ve sektörün geleceğini belirleyecek teknolojileri yakalamayı hedeflediklerini söyledi. Üniversite öğrencisi ve girişimci adayı genç yazılımcıları, iş fikirleri ve yenilikçi çözümleriyle sektörün geleceğine yön vermeye davet eden Mustafa Dinçer, “Özellikle ana iş kolumuz olan lojistik, tedarik zinciri, perakende sektörlerinin tamamını kapsayacak şekilde robotik, mobilite, yapay zeka, blockchain, iş zekası, endüstri 4.0 alanlarında yenilikçi çözümler sunan genç girişimcilere desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi. 

48 saatlik kodlama yarışması

Katılımcıların, lojistik sektöründeki iş akışıyla ilgili sorunlara çözüm bulmalarını ve Dinçer Lojistik tarafından hayata geçirilecek yeni fikirler üretmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Dinçer Lojistik Hackathon, 48 saatlik bir kodlama yarışması olarak kurgulandı. Hackathon’a takım halinde veya bireysel olarak başvuruda bulunabilecek olan 18 yaş üzeri katılımcılar, ‘Müşteri Memnuniyeti’, ‘Operasyonel Verimlilik ve Efektif İnsan Kaynağı Planlama’, ‘İade Lojistiği’, ‘Kurye Operasyonları’, ‘Lojistikte Sürdürülebilirlik’, ‘Blockchain ve Yeni Teknolojiler’ ile ‘Metaverse ve NFT” olmak üzere 7 ayrı kategoride yarışacak. 

Dinçer Lojistik Hackathon’da 10 Mayıs’ta sona erecek başvuruların ardından 9 Mayıs’ta ön elemeler yapılacak. 13 Mayıs’ta başlayacak ve 14 Mayıs’ı da kapsayacak olan 48 saatlik online bir maratonun ardından katılımcılar, 16 Mayıs’ta sunum için bir araya gelecek, Hackathon Demoday’de iş fikirlerini sunacak. Aynı gün Dinçer Lojistik Hackathon ödül töreni de yapılacak.

Uzman jüri

Dinçer Lojistik Hackathon’un jüri üyeleri ise sektör profesyonelleri ve akademisyenlerden oluşuyor. Jüri Başkanlığını Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer’in üstleneceği Hackathon’da Getir’den Global Chief Availability Officer Onur Karaaslan,  ROOTS Advisory GmbH’den Managing Partner Ali Taşbaşı,  Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Gülçin Büyüközkan, n11pro’dan Board Advisor - Managing Director Hakan Kırımlı, Gartner Supply Chain’den Leadership Partner Tolga Günel, Strategy & Business’tan Development Advisor / Startup Mentor Arda Berkay Çağın, Dinçer Lojistik Depo Operasyonları Direktörü Sayra Karayiğen ve Dinçer Lojistik CTO’su Murat Şencan jüri üyesi olarak yer alacak. 

İş fikirlerini hayata geçirecekler

Dinçer Lojistik Hackathon’unda dereceye girenleri toplam 60 bin liralık para ödülünün yanı sıra telefon ve tablet ödülleri bekliyor. Birincinin 30 bin lira ile birlikte bir akıllı telefon ve tablet kazanacağı yarışmada, ikinci 20 bin lira ile bir akıllı telefon, üçüncü ise 10 bin lira ile bir tablet ile ödüllendirilecek. Jüri özel ödülü alan katılımcıların ise birer tablet ile ödüllendirileceği Hackathon’da dereceye girenler aynı zamanda Dinçer Lojistik’in Ar-Ge ve iş süreçlerini yerinde gözlemleme, iş fikirlerini Dinçer Lojistik profesyonelleriyle birlikte hayata geçirme fırsatı bulacak.

#Dinçer Lojistik #Hackathon
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