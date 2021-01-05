Dinçer Lojistik “Dark Store” uzmanlığını artırıyor!

Pandemiyle birlikte e-ticaretin ve dijital müşteri tabanının büyümesi, hızlı ve kaliteli sipariş deneyimine olan ihtiyacı artırıyor. Müşterilerin 7/24 satın alma ve hızlı teslimat talepleri, perakende firmaları ve online market servislerini, altyapılarını geliştirmeye yönelik çözüm arayışına itiyor. Kaynakların sınırlı olduğu günümüzde iş dünyası, paylaşım ekonomisine giderek en etkin şekilde hizmet vermeye ve büyümeye odaklanıyor.

Bu noktada lojistik altyapısı ve hizmet paylaşımı, üreticiler için yeni iş perspektifleri yaratırken, lojistik sektörü için de yepyeni iş birliği modelleri doğuruyor. Paylaşım ekonomisiyle tedarikçiler; esneklik, çeviklik, daha iyi kapasite planlaması, hibrit iş modelleri, operasyonel maliyet optimizasyonu kazanırken, yarattıkları karbon salınımını da düşürerek iş yapışlarında sürdürülebilirliği sağlıyor.

Gelişen depolama ve dağıtım ağı

Türkiye lojistik sektörünü geleceğe taşıma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Dinçer Lojistik, yaygın depo hizmetleri ağı ve güçlü teknolojik altyapısıyla iş dünyasının gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Dark Store olarak bilinen mini depolama alanları konusundaki uzmanlığını artırıyor. Sektörde yetkin Ar-Ge Merkezi ve yenilik yapma potansiyeliyle öne çıkan Dinçer Lojistik, teknoloji alanındaki yatırımlarına devam ederek süreçlerini iyileştirmeye odaklandı. Teslimat süreçlerine büyük bir kolaylık ve hız getiren Dark Store yapılanmasını geliştirmek için çalışmalarına hız veren şirket, bu doğrultuda depolama ve dağıtım ağını genişletiyor.

Teknoloji yatırımıyla süreçlerde iyileşme

Global lojistik dünyasının gözde trendi Dark Store yapılanmasını geliştirerek paylaşım ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Dinçer Lojistik bugün, 81 il ve 973 ilçeye yayılmış komple ve parsiyel dağıtım hizmetleri ağının yanı sıra, 17 ilde yer alan 30 lokasyonda, toplam 250 bin metrekarelik alanda depolama hizmetleri sunuyor. Dinçer Lojistik, bölge depolarını Dark Store adı verilen mikro depoları destekleyecek şekilde geliştirmek üzere teknoloji yatırımlarını artırıyor.

Paylaşım ekonomisi yaratarak ülke ekonomisine katkı sunma vizyonuyla perakende firmaları ve online market servisleriyle iş birlikleri geliştiren Dinçer Lojistik, dağıtım ağını geliştirmek adına şehir içinde tüketiciye en yakın ve en uygun lokasyonları belirliyor. Dinçer Lojistik, gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde online alışveriş hizmetleri sunan iş birlikçi firmalarla entegrasyon avantajını kullanmayı planlıyor.

Lojistikte geleceği yakalayan deneyim

Mini depolar niteliğindeki Dark Store’lar ile satış ve teslimat yönetimine büyük bir kolaylık ve sürat gelmesi bekleniyor. Hem B2B hem de B2C hizmet sunan şirketlere önemli avantajlar sağlayan Dark Store, geleneksel teslimat modelinde yaşanan uzun bekleme sürelerini sona erdirerek siparişlerin dakikalar içinde teslim edilmesini sağlıyor.

Dark Store süreçlerine ilişkin çalışmaları konusunda bilgi veren Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, hem tüketicilerin hem de B2B çalışan kurumların hayatını kolaylaştıran Dark Store uygulamasının geleceğin lojistik deneyimini sunduğunu hatırlattı. Dinçer, “Lojistik alanında yenilik yapma potansiyeli ve inovatif yaklaşımıyla öne çıkan bir firma olarak bu konudaki uzmanlığımızı artırmak üzere harekete geçtik. Öncelikle gerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımlarıyla Dark Store için süreçlerimizi iyileştiriyoruz. Dinçer Lojistik olarak şu an Türkiye’nin en yaygın depo hizmetleri ağlarından birini yönetiyoruz. Hem depolama hem de dağıtım ağımızı daha da genişleterek kapasitemizi geliştiriyoruz” dedi.