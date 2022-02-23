Dinçer Lojistik Ar-Ge Merkezi 4 yıla 30 Proje Sığdırdı

Sektöre, topluma, ekonomiye ve çevreye değer katma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Dinçer Lojistik; 2018 yılının mart ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla faaliyete geçirdiği Ar-Ge Merkezinin 4’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. 4 yıla 20’si tamamlanmış 30’dan fazla proje sığdıran Dinçer Lojistik Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği çözümler, şirketin gün geçtikçe büyüyen yurtdışı operasyonlarıyla birlikte artık yurtdışında da kullanılıyor.

Hedef Geleceğin Lojistik Teknolojilerini Hayata Geçirmek

Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, lojistik sektöründe sayıları henüz iki elin parmaklarını geçmeyen Ar-Ge merkezlerinin, geliştirdikleri teknolojilerle Türk lojistik sektörüne yön veren en önemli aktörler haline geldiğini söyledi. Dinçer Lojistik Ar-Ge merkezinde 50 kişiden fazla araştırmacı personel istihdam ettiklerini, bu sayede dünyadaki gelişmeleri takip ederek uçtan uca izlenebilen ve raporlanabilen yenilikçi dijital sistem projeleri geliştirilebildiklerini anlatan Mustafa Dinçer, “Mart 2018’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla faaliyete geçen Ar-Ge Merkezimizin birçoğu ticarileştirilmiş 30 üzerinde projesi bulunuyor. Bugüne kadar 20’ye yakını tamamlanan projelerimiz içinde TÜBİTAK destekli olanlar da yer alıyor, biz tüm bu çalışmalarımızı geleceğin lojistik teknolojilerini hayata geçirmek yapıyoruz” dedi.

Dinçer Lojistik Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ürün ve sistemlerin, şirketin depo ve nakliye operasyon birimleri başta olmak üzere tüm departmanları ve müşterileri tarafından kullanmakta olduğunu dile getiren Mustafa Dinçer, “Dinçer Lojistik’in devam eden yurtiçi operasyonlarının yanı sıra yurtdışı operasyonlarının da başlamasıyla Ar-Ge Merkezimizde geliştirilen teknolojiler, globale taşındı” diye konuştu.

Cironun yüzde 2’si Ar-Ge’ye

Dinçer Lojistik’in cirosunun ortalama yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırdığını açıklayan Mustafa Dinçer, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2020’de Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hâsıla içindeki payı yüzde 1,09 oldu. Yani Dinçer Lojistik, Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı oranında bir Ar-Ge bütçesine sahip” şeklinde konuştu. 4 yıllık süreçte A-Ge’ye yaklaşık 15 milyon liralık yaptıklarını ifade eden Dinçer, şunları söyledi:

“Yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladık”

“Ar-Ge yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya başladığımızı düşünüyorum. Bugüne dek GoAgro Vas, GoAgro WMS, GoAgro TMS, GoHappyCustomer, GoChemWMS gibi sektörün geleceğine ışık tutan projeler geliştiren Ar-Ge merkezimizde farklı talep ve ihtiyaçlara yönelik inovatif çözümler tasarlıyoruz. 2021 yılında Ar-Ge Merkezimizde sürdürülebilirlik ve insan gücünden tasarruf açısından bize katkı sağlayacağını beklediğimiz bir ürünün patent başvurusunu yaptık ve ön onay aldık. Geçen yıl ayrıca bir yazılım tescil onayı ve bir marka tescil onayı almayı da başardık. Geliştirdiğimiz ve bunda sonra geliştireceğimiz projelerle lojistik sektörüne yön vermeyi amaçlıyoruz.”