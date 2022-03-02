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Dijital taşımacılık platformu Saloodo! ve DHL Freight arasındaki iş birliği büyüyor

Türkiye pazarında 2020 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren DHL'in dijital yük platformu olan Saloodo!, DHL Freight Türkiye ile iş birliğini daha da genişletti. İş birliği ile karayolu taşımacılığı çözümüne bazı özellikler eklendi.

Lojistik 02.03.2022, 15:31
Dijital taşımacılık platformu Saloodo! ve DHL Freight arasındaki iş birliği büyüyor

Dijital yük platformu olan Saloodo!, ilk etapta pilot olarak belirlenmiş taşıyıcılar ve nakliyeciler ile test edildi. Müşterilerin ve kullanıcıların bu dijital platforma oldukça olumlu tepki verdikleri ve kapsamlı şekilde kullandıkları sonuçlarına ulaşıldı.

Başarılı bir test aşaması ardından, Saloodo!, Türkiye pazarında da genişlemeyi hedefliyor. LTL ve FTL tüm yükler ve araç çeşitleri için, Türkiye'yi Avrupa kıtasına bağlayan imkanlar tüm müşterilerilere sunuluyor. Bu zamana kadar, Saloodo! platformu tarafından elleçlenecek yüklerin öncelikle DHL Freight tarafından rezervasyonunun alınması ve sonrasında Saloodo!'ya aktarılması gerekiyordu.  Yeni iş birliği ile birlikte, müşteriler artık yük siparişleri için nakliyecilere, platform üzerinden doğrudan rezervasyon geçebilecek. Göndericiler için bu, Türkiye'den Avrupa'ya veya Avrupa'dan Türkiye'ye olan yükleri için tamamen Saloodo!'ya güvenebilecekleri anlamına geliyor. Tek bir paletten, 20 tırlık bir konvoya kadar veya bir minivan yüklemesinden ısı kontrollü araçlara kadar her türlü yükü veya araç tipini sipariş etmek mümkün. Tüm yük organizasyonlarının DPDHL'den beklenilen kalite ve güvenilirlikte olması ile beraber, sürekli gelişen ve sezgileri güçlü dijital bir platform olan Saloodo! sayesinde lojistik sektörünün geleceğini gerçekleştirmek mümkün olacak.

“Güvenilir taşıyıcılara tek bir platformdan ulaşılmasını sağlıyoruz”
DHL Freight Türkiye Genel Müdürü A. Murat Kavrar iş birliği ile ilgili olarak ”'Taşımacılık sektörünün temelde birçok manuel adımdan oluştuğunu biliyoruz ve tam da bu noktada müşterilerimize yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz. Saloodo!, siparişin verilmesinden teslimata kadar, uçtan uca tüm akışların kağıtsız ortamda iletildiği, şeffaflık ve verimlilik sağlayan, dijital bir çözüm. Bu sayede, KOBİ'lerden büyük kuruşlara kadar her ölçekteki göndericilerin;  Türkiye ve Avrupa'nın güvenilir taşıyıcılarına tek bir platformdan ulaşmasını sağlıyoruz. Bu platform, ayrıca nakliye firmalarının kapasitelerini optimize etmelerine ve daha fazla iş üretmelerine de yardımcı oluyor.” dedi.

Nakliyeciler için daha fazla iş, daha az trafik ve daha düşük karbon emisyonu
Kavrar, “Taşımacılık sektöründe hala gelişmeye açık çok alan var. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, seferdeki tüm tırların %50'si gidiş veya dönüş yolculuklarında boş durumda seyrediyor ve yüklü tırların da doluluk oranı genellikle %50 ile %70 arasında. Bununla birlikte, en iyi senaryoda, sektör şu anda muhtemelen mevcut kapasitenin yalnızca %50'sini kullanabiliyor. Saloodo!'daki hedefimiz mevcut kaynakları daha iyi kullanarak sektör genelinde verimlilik oranını artırmak. Bu, nakliyeciler için daha fazla iş, daha az trafik ve daha düşük karbon emisyonu anlamına gelir ki göndericiler, nakliyeciler ve toplum için üçlü bir kazanımdır.” diyerek Saloodo!'nun göndericiler ve nakliyeciler için öneminin altını çizdi.

Kavrar, Saloodo!'nun ücretsiz olduğunu ve hizmetten faydalanmak için herhangi bir abonelik veya üstü kapalı hizmet ücreti ödemeniz gerekmediğini de ayrıca belirtti.

Rekabetçi fiyatlarla tam otomatik nakliye organizasyonu
Farklı ölçekteki tüm nakliyeciler ve göndericilerin ortak noktada buluştuğu Saloodo!'; göndericilere, yüklerini gerçekten rekabetçi fiyatlarla ve tam otomatik nakliye organizasyonu ile buluşturabilecekleri bir zemin sağlıyor. Aynı zamanda geniş bir taşıyıcı ağı ile de tanıştırıyor. Nakliyecilere ise katlanarak büyüyen bir yük havuzu imkânı ile beraber otomatik iş süreçlerine ve otomatik fiyatlandırma özelliğine (Fiyat Kartı Özelliği) ulaşma imkânı sunuyor. Bu da taşıyıcıların müşterileriyle ilişkilerini kurmakla meşgulken onlar için yük bulmak ve yeni iş kapatmak için Saloodo!'ya güvenebilecekleri anlamına geliyor.

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