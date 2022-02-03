DHL’in teslim ettiği Covid-19 aşı sayısı 2 milyar eşiğini geçti

DHL Ticari Direktörü Katja Busch, konuya ilişkin şunları söyledi:

“İlk aşıyı teslim etmemizin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçti ve biz, soğuk zincir kesintileri ya da güvenliği tehlikeye atacak herhangi bir durum olmaksızın birçok tedarik zinciri harita kurgusunu sorunsuz şekilde işletmeye ve yönetmeye devam ediyoruz. Bu eşiği geçmiş olmamızın ardında hem özel sektörle hem de kamu kurumlarıyla yaptığımız başarılı iş ortaklıkları yatıyor. ‘İnsanları birbirine bağlama ve yaşamları iyileştirme’ hedefimize sadık kalarak küresel aşı kampanyasına yardımcı olmak üzere hayat kurtaran malzeme ve aşıların tedarik edilmesini sağlıyoruz.”