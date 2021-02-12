DHL, Türkiye’de güçlü yatırımlarına devam edecek

Fiziksel olarak seyahat etmenin mümkün olmadığı günümüz şartlarında, Deutsche Post DHL Group CEO'su Frank Appel, şirketin dünya çapındaki 550.000 çalışanıyla yakın temasını sürdürüyor ve ileri dijitalleşme sayesinde farklı ülkelerdeki DHL organizasyonlarını düzenli aralıklarla online ortamda ziyaret ediyor. Appel, “Sanal CEO Turu” kapsamında bu kez DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain ve DHL Freight dahil Türkiye'deki tüm DHL birimlerinin yönetim ekipleriyle sanal ortamda toplantılar yaptı. Frank Appel ayrıca DHL çalışanları ile sanal “Town Hall” toplantısında bir araya gelerek Grupla ilgili gelişmeleri ve öngörüleri paylaştı. Ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Appel, tüm çalışanlara Covid-19 pandemisinin en zor günlerinde bile müşterilere özveriyle ve olağanüstü emekle hizmet sunmayı sürdürdükleri için özel olarak teşekkür etti.

Frank Appel sanal ziyareti sırasında Bloomberg HT kanalındaki “Finans Merkezi” programına da katıldı ve Açıl Sezen'in Covid-19'un lojistik sektörü üzerindeki etkileri, aşı dağıtımı ve Türkiye'deki yatırımlar gibi konulardaki sorularını yanıtladı.

Appel, pandeminin ekonomik etkileri hakkındaki soruya cevaben e-ticaretin daha hızlı büyüdüğüne değindi ve şöyle devam etti: “Covid-19 tüm sektörleri ciddi anlamda etkiledi; öte yandan tüketici davranışı ilk sokağa çıkma kısıtlamaları döneminden ikincisine kadar geçen sürede değişti. İnsanlar başlangıçta işlerini koruyabileceklerinden emin değildi ama ikinci sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde yeniden alışveriş yapmaya başladılar. İnsanların giderek daha çok online alışveriş yapması da e-ticaret hacimlerinde muazzam artışa yol açtı. 2021 yılında e-ticaretin ve online satışların güçlü kalmaya devam edeceğini, ayrıca B2B sektöründe de bir hızlanma olacağını göreceğiz.”

“Aşı dağıtımının yaygınlaşmasıyla birlikte ikinci yarıda normalleşme de artacak”

Frank Appel, aşı dağıtım süreci ve küresel ekonomi üzerinde yaratacağı olumlu etkiler konusunda iyimser olduğunu da ifade ederek, “Başlangıçta hiç kimse aşıların bu yılın sonuna kadar hazır olmasını beklemiyordu. Henüz Şubat ayındayız ve şimdiden belli miktarlarda üretim var. İlaç şirketleri üretim kapasitelerini daha da artıracaklar. Biz de ilaç sektörüyle birlikte aşıları dünyaya dağıtmak için son derece hazırlıklıyız. Türkiye dahil dünyanın her yanında pek çok insanın yaz sonuna kadar aşıya erişebileceğine, turizmin de olasılıkla yaz aylarında açılacağına inanıyorum. Yılın ikinci yarısında hayatın normalleşeceğine dair oldukça iyimserim.”

DHL Türkiye’deki güçlü büyümesini sürdürecek

DHL'in Türkiye'deki güçlü büyümesini sürdüreceğine inandığını söyleyen Frank Appel, “Yeni İstanbul Havalimanında gelişmiş bir operasyon merkezi inşa etmek için 135 milyon Euro yatırım yapıyoruz. Türkiye'deki faaliyetlerimizi büyütmeye hazırız. Ayrıca, Türkiye'de şirketlerin büyümesini ve ihracatlarını artırmasını destekleyecek önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da büyük yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Daha fazla hizmet merkezimiz ve yeni depolarımız olacak.”